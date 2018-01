Wozniacki i lykkerus forud for ny sæson: Så vigtig er David

Caroline Wozniacki fik en fantastisk afslutning på sæsonen i 2017 med en sejr i sæsonfinalen, da hun fejede al modstand til side og slog Venus Williams i finalen.

Nært forude venter nye udfordringer for den danske tennisdarlig.

Allerede tirsdag går det løs i Auckland i New Zealand ved turneringen ASB Classic, hvor hun er topseedet, inden Australian Open venter senere i januar.

Og på pressemødet forud for turneringen blev Wozniacki blandt andet spurgt ind til sit forhold til den amerikanske ex-basketball-spiller David Lee.

De to blev forlovet i november, og ifølge Caroline Wozniacki spiller han en vigtig rolle i hendes seneste succes.

- Jeg er meget heldig at have fundet en fyr som David.

- Han er fantastisk og meget støttende - han er min klippe. Det har været meget ligetil, og det nyder jeg. Han har været min største fan - uanset om han har været med til turneringerne eller heppet hjemmefra, lød det fra Wozniacki ifølge NZ Herald.

Og lykken lader til at være gengældt. I hvert fald forklarede 34-årige David Lee i november sit karrierestop med, at han følte sig tilpas lykkelig uden for basketball-banen til at prøve noget nyt.

Wozniacki kunne juble efter sejren over Venus Williams i Singapore. Foto: AP

Aflyste bryllup med golfstjerne

Caroline Wozniacki og David Lee har officielt dannet par siden februar 2017, og tennisspilleren kaldte i forbindelse med annonceringen af forlovelsen dagen for den lykkeligste i sit liv.

Det er dog ikke første gang, at Wozniacki planlægger bryllup med en sportsudøver.

I 2014 var alt klappet og klart forud for danskerens og golfstjernen Rory McIlroys bryllup, men forholdet forliste kort inden den store dag - efter at invitationerne var sendt ud vel at mærke.

