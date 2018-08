Wozniacki i top på ny liste: Kun én tjener mere i verden

Ingen kvinder sneg sig ind på på Forbes liste over verdens bedst tjenende sportsudøvere i øjeblikket, men nu har det amerikanske medie udarbejdet endnu en liste udelukkende baseret på de kvinder, der tjener mest i sportens verden.

En enkelt dansker er med, og det kommer nok ikke som den helt store overraskelse, at der er tale om Caroline Wozniacki.

Til gengæld er det lidt af en bedrift, at den danske tennisspiller indtager en samlet andenplads på listen - kun overgået af kollega og veninde Serene Williams.

Samlet set tjente Wozniacki ifølge Forbes små 84 millioner kroner fra juni sidste år til juni i år.

Til sammenligning kunne Serena Williams indkassere 116 millioner kroner, men det hører med til historien, at amerikanerens indtjening primært kommer fra aktiviteter uden for tennisbanen herunder sponsorater og hendes eget tøjmærke.

Caroline Wozniacki fungerer jævnligt som levende reklamesøjle. Her med Rolex-ur under et Sports Illustrated-arrangement. Foto: All Over Press

På banen scorede hun blot i underkanten af 400.000 kroner efter et resultatmæssigt magert år. Derfor er Caroline Wozniacki også den klart bedst tjenende kvindelige atlet i verden, hvis man udelukkende ser på de penge, der kommer ind via præstationer på banen.

45 millioner lykkedes det Caroline Wozniacki at skrabe sammen på stærkt tennisspil. Ikke mindst takket være sejren i Australian Open i januar, der gav cirka 19 millioner kroner. Skulle hun opleve en lignende triumf ved det kommende US Open, kan hun føje lidt mere end 24 millioner kroner ekstra til regnskabet.

Som en af verdens bedste tennisspillere har Wozniacki naturligvis et hav af sponsorer, der blandt andet tæller giganter som Adidas og Rolex, mens hun også er involveret som en af frontfigurerne i det danske energidrik-firma State Drinks.

Ligesom hun også har lavet sin egen solbrillekollektion for firmaet Ovvo Optics.

Top ti på listen udgøres primært af tennisspillere, men der er også blevet plads til den indiske badmintonspiller P.V. Sindhu og racerkøreren Danica Patrick, som man kan se på listen herunder.

