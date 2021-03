Wozniacki i uheld: Viser skaden frem

Caroline Wozniacki er fra sin lange tenniskarriere vant til at blive skadet.

Hun havde nok håbet, at skaderne med karrierestoppet for lidt over et år siden var en saga blot, men så heldig er den 30-årige kommende mor ikke.

For også uden for tennisbanerne kan det gå galt.

På Instagram deler Caroline Wozniacki et røntgenbillede af den højre tommelfinger, der er brækket.

Klik på pilen på billedet for at se det...

'Brækket tommelfinger var ikke en del af planen!', skriver den tidligere danske tennisstjerne.

Hvordan uheldet er sket, melder historien intet om.

Billedet er øjensynlig fra et skisportssted, og Wozniacki lagde for fire dage siden et kælkebillede af hende og David Lee på Instagram.

De to venter en lille pige til juni.

Klub i shitstorm: Kvindefodbold - hvad er det?

Norsk langrendsstjerne udvider enorm guldsamling ved VM