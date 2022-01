Wozniacki investerer med Tiger Woods

Caroline Wozniacki og hendes mand David Lee har slået pjalterne sammen med golf-fænomenet Tiger Woods.

I alt er der ni folk bag, og de anmeldte 13. januar ’Sports Health Tech Acquisition Corporation’ til U.S. Securities and Exchange Commission og bekendtgjorde, at selskabets sigte er at opkøbe et andet selskab inden for sport og sundhedssektoren. De agter at bruge mellem 650 millioner og fire milliarder kroner på opkøbet.

Forretningsmodellen går ud på at erhverve sig et driftsselskab i hurtig vækst, der bonner ud på nogle underliggende parametre (Som de ikke uddyber), og som kan løftes yderligere af det team, som Wozniacki er en del af.

Lige nu er Woods og Wozniackis fælles projekt et SPAC (special purchase acquisition company), hvilket er et tomt selskab. Sådan et stiftes, kapitaliseres og børsnoteres med henblik på at købe et eller flere eksisterende selskaber.

Wozniacki og co. håber altså, at aktie-euforien, der efterhånden har varet længe, vil hjælpe dem i gang.

En af verdens mest succesfulde golfspillere vil være med i projektet. Foto: Paul Hennessy/Ritzau Scanpix

Men lige nu er der altså ingenting i selskabet, og det er ikke til at vide, hvordan Wozniackis rolle vil være, fortæller Nordnets aktiestrateg Per Hansen til Ekstra Bladet.

- Den langsigtede succes sker ikke på baggrund af et selskab uden aktiviteter, så indtil de har foretaget sig noget, så er det kun deres gode navne, der kan få folk til at investere hos dem.

- Der er tale om dygtige sportsfolk, som har været blandt de bedste i verden til deres sport, men om de også er gode til at drive forretning, det må tiden vise.

Per Hansen pointerer, at det er nogle virkelig store trækplastre, og der kan derfor opstå en form for eksklusivitet i at være med i det nye projekt, selvom der nu ikke er andet en flotte ord at investere i.

I selskabsanmeldelsen fremgår det, at der er en høj risikofaktor ved at investere i selskabet.

Sports & Health Tech Acquisition planlægger at gå på den amerikanske børs Nasdaq Global Market under navnet LDSPU.

