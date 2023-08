Wozniacki jubler: - Det er godt at se

Natten til tirsdag dansk tid spiller Caroline Wozniacki sin tredje kamp efter sit comeback.

I WTA 1000-turneringen i Cincinnati møder Wozniacki ukrainske Elina Svitolina på Center Court som tredje kamp på dagen, og det bliver tidligst klokken 02.30 dansk tid.

Svitolina er ligeledes i gang med et comeback i international tennis, efter at hun var fraværende i et år, da hun var på barsel med sin søn.

- Det tog hende et par turneringer at komme ind i rytmen, men hun har spillet virkelig godt. Hun vandt i Strasbourg og kom siden i først en kvartfinale og derefter en semifinale i en grand slam.

- Det er godt at se, at der er mange mødre på touren nu, at de gør det godt og viser, at man kan gøre begge dele, siger Wozniacki om Svitolina ifølge The Guardian.

Klatrede op ad ranglisten i høj fart

I april var 28-årige Svitolina raslet ned som nummer 1344 på verdensranglisten efter sin barselsperiode. Godt tre måneder senere var hun nummer 27.

Forbedringen skete takket være blandt andet en sejr i en WTA-turnering i Strasbourg, en kvartfinale i French Open og en semifinale i Wimbledon.

Elina Svitolina er nummer 26 i verden. Caroline Wozniacki er nummer 632. (Arkivfoto). Foto: Minas Panagiotakis/Ritzau Scanpix

Svitolina holdt pause i et års tid. 33-årige Wozniacki havde stoppet sin karriere i tre og et halvt år, inden hun vendte tilbage i Montreal i sidste uge.

Her vandt hun sikkert over Kimberly Birrell fra Australien og tabte til den tjekkiske Wimbledon-mester Marketa Vondrousova i anden runde.

- Jeg ved, hvad der skal

Det gav hende 60 ranglistepoint, som betyder, at hun nu er nummer 632 på verdensranglisten. Svitolina er nummer 26.

Svitolinas comeback gik i starten over flere lavere rangerende ITF-turneringer. Wozniacki har i først omgang valgt at bruge wildcards til de store turneringer som rampe tilbage til toppen.

- Med min erfaring går jeg ikke i panik. Når man er en ung spiller, skal man vinde alt med det samme. Hvis man ikke gør det, så begynder man at stille spørgsmålstegn ved alt.

- Men jeg ved, hvor jeg er, og jeg ved, hvor jeg ønsker at være.

- Jeg ved, hvad der skal til for at slå hver enkelt spiller, og det er ikke nemt, siger Wozniacki.

Clara Tauson er nummer 92 og klart bedste danske kvinde på verdensranglisten. Hos mændene er Holger Rune nummer fem - hans hidtil højeste placering i karrieren.

Pengemaskinen Caroline: Derfor kaster de millioner efter hende

