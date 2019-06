Wozniacki jubler over bryllup: - Bedste weekend i mit liv

Se også: Caroline snød alle: Giftede sig i Toscana

Det kiksede med Rory McIlroy i 2014, men lørdag blev Caroline Wozniacki endelig gift, og den heldige brudgom var amerikanske David Lee, der har fortid som basketspiller.

Nu giver den danske tennisdarling for første gang lyd fra sig efter brylluppet.

På Twitter lyder det 'Best weekend of my life'.

- Den bedste weekend i mit liv, skriver Wozniacki og viser et foto fra festen, hvor hun står arm i arm med David Lee, mens fyrværkeriet sprutter løs.

Best weekend of my life pic.twitter.com/4RcowKAIGb — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 16. juni 2019

Også tennisveninden Urszula Radwańska har lagt billeder op fra festen.

Hendes fire billeder viser dels hende selv, men også den polske tennisspiller sammen med Wozniacki i hver deres kjole. Der er også billeder fra bordene far festen, hvor der er godt med lysende lygter i det grønne landskab.

Tryk på pilene for at bladre i Radwanskas billeder fra Wozniackis bryllup:

Også et gruppefoto er sluppet ud fra brylluppet:

Caroline stolt af at være dansker: David er lidt træt af det

Mod forventning blev Wozniacki nemlig gift i italienske Toscana.

Hele verden var narret til at tro, at det foregik i Monaco, men i sidste øjeblik var gæsterne altså alligevel smuttet til Toscana for at fejre den danske tennisstjerne.

De 120 gæster (se gæsterne her) var vidner til vielsen i den lille romantiske by Castiglion del Bosco. Det kunne det internationale livsstils- og modemagasin Vogue afsløre lørdag aften.

- Vi elsker Italien og har haft vores bedste ferier der. Vi elsker maden, vinen og det hele, så vi begyndte at kigge der og fandt dette sted, som er helt vidunderligt, fortalte Wozniacki om Rosewood’s Castiglion del Bosco Hotel, som parrets bryllupsrådgiver, Alex Fitzgibbons, foreslog.

Wozniacki og Lee mødtes gennem fælles venner. David Lee friede siden til danskeren på Bora Bora i november 2017, og det blev fejret i går, hvor Nicklas Bendtner også var blandt gæsterne, selvom han har problemer i fodboldkarrieren og forventes at forsvinde, som du kan læse LIGE HER.

Sådan så brudekjolen ud



