Wozniacki møder Game of Thrones-stjerne i København

Caroline Wozniacki er i gang med at forberede sig på vinteren.

I sidste uge blev hun elimineret i semifinalen i China Open, og hun har ikke mere på programmet i år. Derfor lader hun nu batterierne op - og det sker for tiden i København sammen med ægtemanden David Lee.

Hendes stories afslører, at hun blandt andet har besøgt brorman Patrick og hans familie, og hun har også været på Gasoline Grill og smage burgere.

Og så fandt hun på en restaurant sammen med skuespilleren Kit Harrington, der er kendt som Jon Snow i serien 'Game of Thrones'.

'Vinteren er på vej i København! Sjovt at lære King in the North at kende', skriver Wozniacki om billedet.

Hvorfor brandvarme Kit Harrington er i København, meldes der intet om, men Wozniacki afslører i kommentarfeltet, at han ikke havde sin hustru, Rose Leslie, med til den danske hovedstad. Hun spillede også med i 'Game of Thrones', hvor hun var vildlingen Ygritte, der blev Jon Snows kæreste.

Caroline Wozniacki er indskrevet på deltagerlisten til Australian Open, der begynder 20. januar. Det betyder gerne, at hun indleder sæsonen umiddelbart inden i enten Auckland i New Zealand eller i Brisbane i Australien.

29-årige Wozniacki vandt Australian Open tilbage i 2018 - til dato hendes eneste Grand Slam.

