Wozniacki om finalemodstander: Hun holder sig lidt for sig selv

MELBOURNE (Ekstra Bladet): - Hun er en god spiller og en rigtig fighter. Hun er hurtig, kan finde vinkler og får mange bolde tilbage. Det bliver nok en kamp med nogle lange dueller og forhåbentlig noget god tennis.

Caroline Wozniacki ord om Simona Halep kunne næsten lige så godt være sagt af rumæneren om danskeren. For de to er måske WTA-turens bedste, når det handler om benarbejde – dog med et plus til Halep på grus.

Der er stor respekt og sympati mellem de to finalister – både på og udenfor banen.

- Som person er hun meget sød og sympatisk, men hun holder sig også meget tilbage og lidt for sig selv. Hun kan godt lide at følge sin egen rytme, beskriver Caroline, som har haft overhånden i fire af seks indbyrdes opgør og senest kun gav to partier væk i Singapore.

- Men det er en helt ny kamp i morgen. Det er udendørs og på et andet underlag, men det er klart, at jeg vil se lidt fra den kamp og prøve at lure, hvad jeg gjorde godt den dag.

Dagen før dagen er hun afslappet men har til en vis grad også monteret automatpiloten, da hun møder den danske presse. Men den slags ses bestemt ikke sjældent dagen før en stor finale.

- Jeg har det fint. Stille og roligt, siger hun.

- Jeg har det faktisk lidt på samme måde som alle de andre dage.

- Handler det mest om at holde spændingsniveauet nede?

- Ja, det tror jeg. Det er vigtigt for mig at holde mig til de samme rutiner og holde den samme fokus. I morgen vil jeg ikke gøre noget anderledes end de andre dage. Jeg vil spise lidt proteiner og noget pasta, træne og klæde om.

Ventetiden på en aftenkamp er for hende ikke noget problem.

- Slet ikke. Jeg sover for det meste, siger Wozniacki med det kronisk gode sovehjerte.

Tilbage er der kun at håbe, at hun er tilstrækkelig vågen, når finalen serves i gang.

Wozniackis indbyrdes kampe mod Halep Caroline Wozniacki - Head2Head - Simona Halep 4 - Indbyrdes sejre - 2 2 - Rangering på verdensranglisten - 1 27 - Alder - 26 1,77cm - Højde - 1,68cm Højre - Hånd - Højre 27 - WTA-titler - 16 0 - Grand slam-titler - 0 Danmark - Nationalitet - Rumænien Indbyrdes kampe: 2017: WTA-finalen, Singapore, hard: Caroline Wozniacki-Simona Halep 6-0, 6-2 2017: Eastbourne, græs: Caroline Wozniacki-Simona Halep 5-7, 6-4, 6-1 2015: Stuttgart, grus: Caroline Wozniacki-Simona Halep 7-5, 5-7, 6-2 2015, Dubai, hard: Caroline Wozniacki-Simona Halep 6-2, 1-6, 1-6 2013, New Haven, hard: Caroline Wozniacki-Simona Halep 2-6, 5-7 2012, Dubai, hard: Caroline Wozniacki-Simona Halep 6-2, 6-3 Vis mere Luk

