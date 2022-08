Wozniacki ramt af anfald

Kort efter fødslen af datteren Olivia blev den tidligere tennisdarling Caroline Wozniacki ramt af et gigtanfald

Det var ikke nemt for Caroline Wozniacki at blive mor for første gang i sommeren 2021.

Hendes kroniske leddegigtsygdom gjorde hende nemlig sengeliggende i flere dage.

Det fortæller hun i et interview med Alt.dk, hvor hun beskriver gigtanfaldet, som indtraf, da datteren Olivia var to måneder gammel.

- Jeg fik et gigtanfald, hvor jeg måtte ligge i sengen i to dage. Jeg havde ondt i hele kroppen og følte mig totalt træt, siger den tidligere tennisdarling i interviewet.

Anfaldet fik den 32-årige dansker til at fokusere på sit eget helbred og førte blandt andet til, at hendes mand, David Lee, måtte tage et større ansvar med deres nyfødte datter.

David Lee og Caroline Wozniacki venter endnu et barn. Foto: Hubert Boesl/AP/Ritzau Scanpix

I midten af juni annoncerede parret så, at de venter deres andet barn.

Og for en uge siden lagde Caroline Wozniacki et billede op på Instagram, hvor hun stolt viser maven frem.

Wozniacki og den tidligere NBA-spiller David Lee har været gift siden 2019, og de bor til dagligt i USA's dyreste postnummer på Fisher Island i Miami.

Her har de erhvervet sig en lejlighed til en værdi af 114 millioner kroner, ligesom de har et hus i fyrstendømmet Monaco.

Caroline Wozniacki vandt i 2018 sin første og eneste Grand Slam, da hun besejrede Simona Halep i Australian Open-finalen.

