Wozniacki rejste sig: Faldt helt sammen i andet sæt

Den danske tennisspiller var ikke ligefrem i hopla, men vandt alligevel i tre sæt over verdens nummer 49

Caroline Wozniacki kendte sin besøgelsestid, da hun mandag aften spillede sig videre i Indian Wells uden at imponere.

Både mor, far og den kommende husbond var blandt tilskuerne, men Caroline Wozniacki måtte i sandhed grave dybt for at spille sig videre til ottendedelsfinalen i Californien.

Wozniacki virkede slet ikke klar fra kampens start mod verdens nummer 49 – den hviderussiske Aliaksandra Sasnovich.

Danskeren døjede angiveligt med maveproblemer, men om det spillede ind på den tvivlsomme præstation skal være usagt. Faktum er, at favoritten Wozniacki i perioder blev spillet ud af banen af den undertippede hviderusser, inden hun til sidst sled en sejr hjem i tre sæt.

Elendig start

Australian Open-vinderen fik en håbløs start på kampen. Hun blev brudt i begge sine første to servepartier, og så var hviderusseren hurtigt foran 3-0.

I pausen talte farmand Piotr med store bogstaver. Og det virkede. Efter et hav af dobbeltfejl fra Sasnovich udlignede Caroline Wozniacki til 4-4, og herfra var det en formsag at køre første sæt hjem med 6-4.

Første sæt var generelt præget af alt for mange fejl af begge spillere. Hviderusseren stod for hele 17 uprovokerede fejl, mens Wozniacki trods alt holdt sig på 12 af slagsen.

Anden sæt startede desværre akkurat som det første. Sasnovich slog sig hurtigt på 2-0, men denne gang var der intet comeback i sigte for danskeren, der endte med at tabe sættet 2-6. Især Wozniackis dårlige andenserv kostede dyrt.

Wozniacki var flere gange frustreret over dommeren. Foto: All Over Press

Videre - med hiv og sving

Den 23-årige hviderusser kom også bedst fra start i tredje og afgørende sæt og brød traditionen tro danskerens serv allerede i første parti, inden Wozniacki med hiv og sving brød Sasnovichs serv retur.

Og hiv og sving var nøgleordene i resten af sættet, hvor Caroline Wozniacki måtte kæmpe hårdt for at snuppe en sejr på 6-3.

Danskeren er dermed klar til ottendedelsfinalen, hvor hun skal op imod enten Sloane Stephens eller Daria Kasatkina.

