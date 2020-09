Wozniacki så ingen anden udvej: Det må man ikke

Der var ingen anden udvej for turneringsledelsen end at smide Novak Djokovic ud af US Open, mener Caroline Wozniacki

Herrernes verdensetter, Novak Djokovic, har den seneste uge trukket overskrifter verden over, da han ramte linjedommer Laura Clark på halsen med en tennisbold.

Turneringsledelsen ved US Open valgte at diskvalificere serberen. Efterfølgende har han fået en bøde på 267.500 dollars - svarende til små 1,7 mio. kr.

Den tidligere verdensetter på kvindernes side Caroline Wozniacki er i et interview med ABC News blevet spurgt, om straffen er fair.

- Det var ikke meningen, at han skulle ramme hende, men det gjorde han, og som reglerne er, så kan du ikke ramme en linjedommer.

- Jeg er bare glad for, at hun er okay. Hun har det fint nu, men regler er regler, så der var ingen andre muligheder for turneringen (end at diskvalificere ham, red.), siger den pensionerede tennisstjerne.

Det var den rigtige beslutning at diskvalificere Djokovic, siger Wozniacki. Foto: Kim Hong-ji/Ritzau Scanpix

- Tom indeni

Efter det pludselige exit undskyldte Djokovic for sin handling.

'Hele denne situation har efterladt mig trist og tom indeni. Jeg tjekkede op på linjedommeren, og turneringen har fortalt mig, at hun gud ske tak og lov har det ok.'

'Jeg er meget ked af at have udsat hende for den form for ubehag. Så utilsigtet. Så forkert', skriver han på Instagram.

Efter episoden er linjedommeren blevet truet på livet - læs flere af de usmagelige kommentarer her.

