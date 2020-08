Wozniacki scorer nyt job

Danmarks historisk bedste tennisspiller vender tilbage under US Open, hvor hun skal levere ekspertanalyser for amerikanske ESPN

'Jeg håber at se tennisfamilien igen,' lød det, da Caroline Wozniacki i Melbourne i januar leverede sin afskedstale og lagde ketcheren på hylden. Nu bliver det håb opfyldt.

Således er den danske tidligere tennisdarling blevet hyret til at levere ekspertanalyser til ESPN's dækning af dette års US Open, der løber af stablen 31. august ved banerne på USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City. Et sted, hvor Wozzy selv har lejlighed.

Nyheden præsenteres af en anden af ESPN's tenniseksperter Darren Cahill på Twitter, der tidligere som træner hos Adidas har haft med Caroline at gøre, men senest har gjort sig kendt som ham, der har ført Simona Halep frem,

Her præsenterer han holdet, som danskeren bliver en del af, og det er ikke ubekendte hoveder, der popper frem. Wozniacki skal blandt andet arbejde side om side med tidligere stjerner som James Blake og John McEnroe.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Fra ekspertstolen i New York kan Wozniacki se til, når hendes gode veninde Serena Williams skal forsøge at vinde sin 24. Grand Slam, hvilket vil tangere Margaret Smith Courts rekord.

US Open gennemføres i år under helt særlige omstændigheder på grund af coronakrisen, og mange af de bedste ikke-amerikanske spillere har meldt fra til begivenheden, der afvikles uden tilskuere.

Bendtners nye liv: 72 kvadratmeter lejlighed

Ikke Danmark

Og Caroline Wozniacki er ikke bleg for at stille sig foran kameraet.

Således ruller der i skrivende stund en serie over skærmen, hvor man følger hele Wozniacki-klanen på vejen mod toppen af Kilimanjaro.

I den anledning fortalte hun om, hvordan hun så på fremtiden.

- Når det gælder om at slå sig ned i Danmark, jeg ved det ikke, sagde Caroline Wozniacki.

- Vi er virkelig glade for det, som det er nu, hvor vi har slået os ned i Monaco - hele Davids familie er også i USA. Vi elsker København og Danmark, men jeg tror ikke, vi kommer tilbage og slår os ned. Jeg tror det ikke, men man ved aldrig.

Se også: Wozniacki vil nå toppen igen: Tandløst realityshow

Se også: Wozniacki om fremtiden: Nej tak til Danmark