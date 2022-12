Wozniacki scorer stort job på DR

Den tidligere verdensetter vender hjem til Danmark for at dække årets største sportspræstationer i prisshowet 'Sport 2022'

Når årets største præstationer skal hyldes og hædres med prisuddelingen 'Sport 2022' på DR, får showets værter, Josefine Høgh og Tina Müller, selskab af ingen ringere end Caroline Wozniacki på scenen.

De tre byder velkommen i Jyske Bank Boxen i Herning den 7. januar, hvor de største sportsøjeblikke det forgangne år skal fejres.

Det afslører Caroline Wozniacki i en video, som hun har delt på sin Instagram-profil.

- Jeg ser virkelig frem til at være en del af sportsshowet og prøve mig selv af som vært for første gang. Det bliver virkelig spændende, uddyber Caroline Wozniacki i en pressemeddelelse fra DR.

- Samtidig føler jeg mig meget tryg ved at gøre det sammen med dygtige folk omkring mig som Josefine og Tina, lyder det fra tennisstjernen, der pensionerede ketsjeren i 2020.

Til showet skal Årets Sportsnavn kåres. Derudover skal der overrækkes en række priser til de største atleter og ikke mindst ildsjæle i det brede danske foreningsliv.

Afslutningsvis skal der udpeges et nyt medlem til idrættens Hall of Fame. En ære, der tidligere er tilfaldet Anja Andersen, Peter Schmeichel, Mikkel Kessler og senest Sara Slott Petersen.

Mellem overrækkelserne af statuetterne underholder Saveus, Medina og Benjamin Hav & Familien.

2022 har været endnu et triumfår for dansk idræt.

DR peger blandt andet på Tour de France-starten på dansk jord, Jonas Vingegaards gule trøje på podiet i Paris, Viktor Axelsens VM i badminton for anden gang og tennistalentet Holger Runes indtog på verdensranglisten.

Underdirektør i DR Nyheder Anders Kern Boje glæder sig over, at sportsstjernerne og ildsjælene kan fejres med pomp og pragt i et storstilet show efter coronapandemien.

- Når vi endelig igen kan invitere til fejring af dansk sport, så vil vi gerne gøre det med manér.

- Derfor er vi mildt sagt begejstrede for, at Caroline Wozniacki har sagt ja til at være vært for festen sammen med Tina Müller og Josefine Høgh, siger Anders Kern Boje i pressemeddelelsen.

"Sport 2022" kan ses live på DR1 den 7. januar klokken 21.00.