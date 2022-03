Wozniacki scorer tv-job

Caroline Wozniacki skal være ekspertkommentator for Tennis Channel under turneringerne i Indian Wells og Miami

Caroline Wozniacki er tilbage i aktion, når der onsdag tages hul på WTA-turneringen i Indian Wells.

Men denne gang stiller den pensionerede danske tennisstjerne op i en ny rolle.

Hun springer nemlig ud som ekspertkommentator for Tennis Channel og er også at finde bag mikrofonen, når der spilles Miami Open senere i marts.

Det skriver tennisconnected.com.

- Jeg kan slet ikke vente med at blive en del af Tennis Channels hold i Indian Wells og Miami. Det er et af mine favorittidspunkter på tennissæsonen, og jeg har fantastiske minder fra begge turneringer, siger Danmarks største tennisnavn gennem tiderne.

Wozniacki har da også den praktiske erfaring på plads, inden hun tager hul på det nye job. Hun har spillet finaler i begge byer og vandt i Indian Wells i 2011.

På Tennis Channel bliver danskeren medlem af et særdeles stjernespækket eksperthold, der inkluderer navne som Martina Navratilova, Jim Courier, Lindsay Davenport, Pam Shriver og Andy Murray.

Selvom Caroline Wozniacki har indstillet den professionelle karriere, venter der det danske tennispublikum en sidste mulighed for at nyde hende på tennisbanen. Det sker, når hun møder Angelique Kerber i københavnske Royal Arena 5. april. Det kan du læse mere om her: Datoen på plads

Tennis Channel kan streames via abonnement. Den er endnu ikke tilgængelig i Danmark, men kan ses i Tyskland, Storbritannien, Østrig, Schweiz og Grækenland.

