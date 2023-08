Wozniacki stresser ikke: Har børnene med i Canada

Caroline Wozniacki har nok at tænke på.

Lige om hjørnet venter hendes første tenniskamp i over tre år, og samtidig skal hun passe jobbet som fuldtidsmor.

Børnerne er nemlig med i Montreal, hvor den danske tennisdronning i næste uge skal i kamp.

Men det er ikke noget, der stresser hende.

- Realistisk, når du ikke har spillet en kamp så længe, kan du ikke til træning kopiere det med at være med i en kamp. Så mit fokus er at spille mit bedste og spille på den måde, som jeg har trænet. Jeg stresser ikke.

- Fysisk har jeg det godt. Mentalt har jeg det godt. Det er det vigtigste. Tennismæssigt gør jeg det godt i træning, og det skal nok blive godt, når jeg træder ind på banen, så jeg er ikke bekymret. Jo mere, jeg spiller, jo bedre kommer jeg til at spille, siger Wozniacki på et pressemøde forud for WTA 1000-turneringen i Montreal, hvor den tidligere verdensetter gør comeback efter tre et halvt års fravær.

Før sit tenniscomeback ser Caroline Wozniacki det som en fordel, at hun har været ekspertkommentator på amerikansk tv, mens hun var pensioneret fra sporten. Jobbet var medvirkende til, at hun besluttede sig for et comeback.

- Jeg tror, at det med at arbejde bag kulisserne og se det hele fra et andet perspektiv, helt sikkert spillede en rolle. Det vil hjælpe mig med måden, jeg ser spillet på, og i forhold til når jeg selv spiller, siger Wozniacki.

- Jeg skal selvfølgelig tilbage i kamprytmen selv, men i det mindste ved jeg, hvor jeg er, og hvor jeg føler, at jeg gør det godt, og hvor jeg kan forbedre mig. Det er et meget klarere billede, du har, når du har set det udefra, siger Wozniacki, der har arbejdet for Tennis Channel.

Hun skal i aktion tirsdag. Mod en endnu ukendt kvalifikationsspiller.

Skulle Wozniacki vinde sin første kamp, får hun formentlig seedet modstand i anden runde.

Her står danskeren til at møde den niendeseedede tjekke, Marketa Vondrousova, der i juli vandt Wimbledon sensationelt som useedet.

Det store mål for Wozniacki i år er US Open, som begynder i slutningen af august. To gange tidligere har Wozniacki spillet sig frem til finalen i den amerikanske grand slam-turnering i New York.

- Jeg har ikke spillet en kamp i over tre år. Det er lang tid. Min første kamp bliver nok ikke perfekt, men jeg vil gøre mit bedste og kæmpe så godt, jeg kan.

- Jeg vil forsøge at vinde, at spille så mange kampe her som muligt, og jeg håber, at jeg topper ved US Open, siger Wozniacki.