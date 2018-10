Wozniacki til tops: Hædres i flere kategorier

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Hvert fjerde år forhører New York Times sig hos flere end tyve toptrænere, analytikere og tidligere topspillere for at finde frem til de bedste udøvere i tennissportens enkelte discipliner.

En undersøgelse i den seriøse ende og godt debatstof for nørder.

Danske Caroline Wozniacki ligger selvsagt pænt til i flere kategorier, men hun topper ikke nogen af dem. Men i syv tilfælde er hun med i Top 3.

Bedste tohåndsbaghånd

1. Simona Halep, 2. Serena Williams, 3. Caroline Wozniacki.

Bedst til at returnere serv

1. Halep, 2. Angelique Kerber, 3. Wozniacki.

Caroline Wozniacki er i følge eksperterne den tredjebedste til at returnere server. Foto: AP

1. Halep, 2. Wozniacki, 3. Kerber.

Bevægelighed

1. Halep, 2. Wozniacki, 3. Sloane Stephens.

Mental styrke

1. Serena Williams, 2. Wozniacki, 3. Kerber.

Udholdenhed

1. Halep, 2. Wozniacki, 3. Aryna Sabalenka.

Så er der en lidt mere abstrakt kategori, som kan oversættes til ‘evne til at spille sit livs kamp’. Her er rækkefølgen:

1. Serena Williams, 2. Wozniacki, 3. Kerber.

I andre kategorier tilhører den bedste forhånd Sloane Stephens, mens Ashleigh Barty har den bedste enhåndsbaghånd og er bedst ved nettet. Serena Williams besidder både den bedste første- og andenserv, mens Daria Kasatkina berømmes for at have det bedste touch på bolden.

