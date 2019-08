Wozniacki tilbage på toppen - knuste modstander

Caroline Wozniacki er sikkert videre fra første runde i WTA-turneringen Rogers Cup i Toronto.

Mandag aften vandt Wozniacki 6-4, 6-2 over Yulia Putintseva fra Kasakhstan.

Wozniacki missede i første omgang to matchbolde, da det stod 5-2 i andet sæt, og Putintseva servede for at blive i turneringen.

På den tredje matchbold slog Wozniacki dog til, og hun gik dermed sikkert videre til anden runde.

Wozniacki, der er seedet som nummer 15, finder først sin modstander tirsdag, inden hun skal spille sin kamp i anden runde onsdag.

Wozniacki vandt Rogers Cup i 2010, da den blev spillet i Montreal. For to år siden nåede hun finalen, hvor Toronto var vært.

