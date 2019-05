Wozniacki trækker sig - i store smerter

Caroline Wozniackis optræden i WTA-turneringen Madrid Open blev usædvanlig kort.

Søndag måtte den danske tennisspiller således trække sig fra sin første kamp i den spanske turnering på grund af smerter i lænden.

Caroline Wozniacki var bagud 0-3 mod franske Alizé Cornet og havde serven, men danskeren var slet ikke i stand til at spille og måtte sige stop.

Cornet, der er nummer 54 i verden, lagde hårdt ud og servede sig foran og brød danskeren med det samme til 2-0.

Efterfølgende servede franskmanden sig foran 3-0 rent, og så måtte Wozniacki have hjælp.

Det lignede store smerter i lænden, og danskeren måtte behandles på sidelinjen med massage på lænden.

Det tydede på, at smerterne i regionen også gav Wozniacki smerter ned i det ene ben, og selv om danskeren forsøgte at genoptage kampen i sit serveparti, så måtte hun hurtigt sige stop for mere tennisspil på dagen.

Dermed siger statikken mellem Wozniacki og Cornet nu ni indbyrdes opgør, hvor danskeren har vundet de syv.

Wozniackis forfatning inden turneringen har heller ikke været den bedste.

I sidste weekend fortalte hun på Twitter, at hun døjer med smerter på grund af sin leddegigtsygdom.

- De seneste dage har jeg fået en opblussen af min RA (reumatoid artritis). Mine hænder og led var hævede, og jeg følte smerter overalt. Men jeg var fast besluttet på ikke at lade det holde mig nede, skrev Wozniacki.

Madrid Open var den 28-årige danskers første turnering siden begyndelsen af april, hvor hun nåede finalen i Charleston, som ligesom turneringen i Madrid afvikles på grus.

Siden har hun dog trænet frem mod de kommende grusturneringer, som også omfatter Italian Open, der spilles fra 13. maj.

