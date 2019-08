Wozniacki utilfreds: Dårlige slagtilbud

Team Wozniacki har ladet US Open servicere dem med hittingpartnere, men det har de seneste dage budt på alt for ringe kvalitet

NEW YORK (Ekstra Bladet): Team Wozniacki har beskæftiget et utal af hittingpartnere, enten engageret til enkelte turneringer eller medrejsende over mange måneder.

I øjeblikket har de ikke nogen fast tilknyttet. Der spilles træningskampe mod andre spillere, og her ved US Open har man valgt at bruge turneringens tilbud om at bruge dem, de stiller til rådighed.

Det har desværre vist sig at være en lidt for lotteripræget disposition.

Piotr og Caroline Wozniacki er utilfredse med den kvalitet, de møder på træningsbanen. Foto: Roger Parker

Opvarmningen før kampen mod Danielle Collins var præget af mange fejl fra en ung, mandlig amerikaners side, og det samme var tilfældet, da Caroline Wozniacki fredag ville gennemføre et træningspas.

Piotr Wozniacki måtte selv gribe ketsjeren, og da veninden Donna Vekic ankom en time senere, blev hun spurgt, om hun ville slå ti minutter med Caroline.

- Det var ikke en aftale, men hittingpartneren var meget dårlig, så vi måtte gøre noget andet. Vi fandt Vekic, så Caroline kunne få slået i den rigtige rytme. Du må spørge dem, hvorfor de har så dårlige hittingpartnere, lød det fra Piotr Wozniacki.

- Jeg vil ikke bruge min tid på sådan en hittingpartner, så vi finder en anden løsning i morgen til opvarmningen.

Caroline har tidligere på ugen haft glæde af at træne med tyske Angelique Kerber. Foto: Roger Parker

Caroline Wozniacki, der i starten af turneringen var godt tilfreds med modspillet fra den anden ende, var mest af alt forundret.

- Kvaliteten var ikke særlig god i dag. Det var også derfor, jeg gerne ville slå lidt med Vekic. Det er mærkeligt ved så stor en turnering. Kvaliteten burde være bedre end det.

Tilbage står selvfølgelig, at Team Wozniacki selv kunne have sikret en mere driftsikker løsning.

