Wozniacki videre efter vanvittigt comeback

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Der er nogle gange, hvor man hellere end gerne skriver sin indledning om.

Det er i den grad tilfældet her.

For andenseedede Caroline Wozniacki var både død og begravet på Rod Laver Arena, før hun ved 1-5 i tredje sæt overvandt to matchbolde og kæmpede sig tilbage fra den helt umulige position.

Hendes drøm om en grand slam lever fortsat, mens den 21-årige kroat Jana Fett formentlig græder sig i søvn i aften.

Verdens nummer 103, der kun spillede sin anden kamp i en grand slam, løb nemlig ind i en veritabel gummiarm, og den slags skal man ikke gøre mod en rutineret fighter som danskeren, som vandt 3-6, 6-2, 7-5 efter to en halv times spil.

Alfred Hitchcock kunne ikke have skrevet et vildere manuskript.

Nerverne var så meget uden på tøjet i hendes boks, at såvel hendes manager som hendes forlovede og hendes far var fuldstændigt opløste at se på, da de gik forbi.

Og Piotr Wozniacki slog afværgende ud med armene:

- Jeg kan ikke sige noget oven på den kamp.

Imens var Caroline nødt til det nede på banen, hvor mikrofonen blev stukket op i hendes svedige ansigt.

- Lettet, svarede hun helt forventeligt på spørgsmålet om, hvordan hun havde det.

- Hun var en tricky modstander, som intet havde at tabe, men jeg tror, hun tabte lidt af farten i sine slag, da hun var foran 5-1, underdrev hun om en af tennishistoriens største black outs.

Danskeren gav sig selv en forfærdelig start, og den skulle vise sig at blive dyr. Hun smed sit indledende serveparti, og selv om hun straks fik brudt tilbage, gik hun ud og tabte det næste også, da hun slog en vinklet baghånd ud.

Dermed havde den unge kroat fået slået det hul, som hun forvaltede med kølighed i den lune Rod Laver Arena, og da hun bragte sig på 3-1, slog Wozniacki opgivende ud med armene.

Den andenseedede fik styr på sin serv og tog de næste partier rent, men i den anden ende blev der heller ikke givet meget væk. Også Fett servede bedre og fulgte godt op på serverne, ligesom hun sikkert forvaltede en håndfuld slagflugtninger.

Caroline Wozniacki servede med ryggen mod muren ved 3-5, og det gik skidt. En afsluttende baghånd i nettet betød rent brud til 6-3 efter 34 minutters spil.

Spørgsmålet var, om verdens nummer 103 var begyndt at tænke lidt over, hvad hun havde gang i, da de to holdt pause. Men hun kom ud med samme kølighed og samme konsekvens i slagene og bragte sig foran 1-0.

Så fulgte et tæt og spændende parti, som stank langt væk af vigtighed. Ved 30-30 løb Caroline flot en stopbold op, men siden flugtede hun let ud af banen og gav en breakbold væk. Den afværgede hun efter insisterende gode slag, og det samme gjorde hun med den næste af slagsen. Til sidst trak hun en fejl ud af modstanderens baghånd og udlignede.

I næste parti skaffede hun sig en længe ventet breakbold via en smuk og behersket, diagonal forhåndsvinder, og den udnyttede hun.

Der var kommet mere snert i Wozniackis grundspil, og det fremkaldte lidt mere usikkerhed i den anden ende. Foran 3-1 skaffede danskeren sig breakbold via en fornem defensiv, og den gav bonus på en kroatisk dobbeltfejl.

Nu fulgte endnu et tæt parti, som kunne betyde et næsten lukket sæt eller en livline til Fett, som spillede sig frem til den ene breakbold efter den anden og endte med at udnytte den fjerde til 2-4.

Livlinen løb dog hurtigt ud. Wozniacki brød rent, og kunne dermed serve sættet hjem. Det gjorde hun uden slinger i valsen.

Danskeren stod med en breakbold i tredje sæts første parti, men tre gamebolde senere fik kroaten trukket det hjem med et højlydt ’come on’.

Hun var i live. I den grad. For kort efter stod hun via to danske dobbeltfejl med tre breakbolde. Caroline fik dem hevet i land via tre gode server, og på den fjerde breakbold smadrede hun en forhånd ned langs linjen. Hun lukkede med en baghånd i det modsatte hjørne. 1-1.

Fett var ved at solde 40-0 op i næste parti, men et rammeslag fra Wozniacki afgjorde det. Flere rammeslag fulgte fra danskeren, som virkede nervøs under presset, og pludselig stod hun med en breakbold imod sig.

Den slog kroaten i nettet, men efter en torden-retur fik hun en til. Og så fulgte en helt vild bold. En god serv skabte en åben kæmpechance en meter fra nettet. Caroline smashede igennem, men Fett havde læst den og fik den retur. En befippet dansker kunne ikke løfte sin baghåndsflugtning over nettet. 1-3 og krise!

35 grader tager hårdt på spillerne. Caroline Wozniacki måtte flere gange køles ned i skyggen. Foto: Andy Brownbill/AP/Ritzau Scanpix

Dermed kunne Jana Fett serve sig afgørende foran, men også hun var lidt præget af situationen. Fra 0-30 fik hun dog kæmpet sig foran efter endnu en vild duel, som flere gange syntes afgjort til dansk fordel. Partiet sidste duel var også over nettet adskillige gange, før Caroline satte en forhånd i nettet til 1-4.

I næste parti lavede danskeren dobbeltfejl til kroatisk breakbold. Den blev reddet, men kort efter satte Fett en retur ned i tæerne på hende, og på den efterfølgende bold slog Wozniacki ud med baghånden.

Så var der kun tilbage at håbe på en gigantisk gummiarm hos den unge modstander.

Den viste sig, da hun foran 40-15 stod med to matchbolde efter to timer og fem minutters spil. Caroline Wozniacki, der som bekendt har et mantra om aldrig at give op, kom farende tilbage og brudt til 2-5.

Hun reducerede også til 3-5 via et rent serveparti, før Fett fik en ny chance for at serve sensationen hjem – endda med nye bolde.

Ved 15-15 slicede Caroline, bolden blev dømt ude, og sekunderne tikkede ubehageligt langsomt under den efterfølgende challenge. Bolden var millimeter ude.

Så fulgt en kroatisk dobbeltfejl til 30-30, og alle holdt vejret. Fett slog en forhånd ud, og Caroline Wozniacki kunne komme til nettet og flugte sin breakbold hjem til 4-5.

Hun lukkede med et es til 5-5, og kort efter stod hun med en breakbold.

Den forvaltede Jana Fett værst muligt med en dobbeltfejl.

Så var det pludselig hende, der kunne serve kampen hjem, og hun åbnede med et es. Der kom et mere til 30-15, og efter en kroatisk fejl stod hun med matchbold.

Hun slog sig i tredje runde via en kroatisk baghånd i nettet.

Sådan kan en gyser også skrives.

Se også: Tennis-spiller bryder tabu: Må medicinere sig ud af depression

Billeder af Sharapova i Melbourne forarger