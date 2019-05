Wozniackis bror med dyster melding: - Det lakker mod enden

Caroline Wozniacki måtte søndag trække sig fra Madrid Open på grund af smerter i lænden.

Det får nu broderen, Patrik Wozniacki, til at komme med en dyster melding om søsterens fremtid.

- Jeg tror, at hun lægger ketsjeren på hylden inden længe.

- Med den skadeshistorik, hun har haft de sidste sæsoner, kan jeg godt være lidt bekymret som bror for, hvor længe hun ønsker at fortsætte med at spille tennis. Det ligner, at det lakker mod enden, siger Patrik Wozniacki til TV2 Sporten og understreger, at et karrierestop ikke er drøftet internt i familien.

Udover at være et nærtstående familiemedlem til Danmarks bedste kvindelige tennisspiller, er Patrik Wozniacki også ekspertkommentator på TV2.

Caroline Wozniacki har den seneste tid kæmpet med sin leddegigt-sygdom, der i flere tilfælde har fået hende til at trække sig fra turneringer. En sygdom, hun afslørede i oktober sidste år.

For en uge siden skrev hun selv en opdatering på Twitter, hvor det fremgik, at sygdommen var blusset op.

- De sidste par dage har min leddegigt blusset op. Mine hænder og led er svulmet op, og jeg kunne mærke smerte overalt.

- Men jeg er fast besluttet på, at det ikke må sinke mig!, skrev Caroline Wozniacki.

Det er uvist, om der er en direkte forbindelse mellem Wozniackis leddegigt og smerterne i lænden søndag.

Madrid Open var den 28-årige danskers første turnering siden begyndelsen af april, hvor hun nåede finalen i Charleston, som ligesom turneringen i Madrid afvikles på grus.

Siden har hun dog trænet frem mod de kommende grusturneringer, som også omfatter Italian Open, der spilles fra 13. maj. Spørgsmålet er, om Wozniacki overhovedet stiller op i Italien.

