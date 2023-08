Wozniackis datter besat af tennis: 'Jeg vil være som dig, mor'

Ekstra Bladet er på plads i New York, forud for US Open, hvor hele tre danskere deltager. Og en ting står klart, amerikanerne er helt vilde efter Caroline Wozniacki

Der er måske en ny dansk tennisstjerne i svøb. Og hun har Wozniacki-blod i årene.

Siden sit comeback har Caroline Wozniacki haft hele familien med til turneringerne i Montreal, Cincinatti og nu til US Open i New York.

Caroline Wozniacki var et stort smil, da hun fortalte om datteren på et pressemøde forud for US Open. Foto: Jonas Olufson

Læs også: Pengemaskinen Caroline: Derfor kaster de millioner efter hende

Det har naturligvis betydet en stor omvæltning i livet hos Familien Wozniacki. En omvæltning der har gjort særligt stort indtryk på datteren Olivia på to år.

- Olivia er pludselig blevet besat af tennis. Jeg kommer nok ikke til at se andet end en tennisbold, når jeg kommer hjem i eftermiddag og et par timer frem, fortæller Caroline Wozniacki.

- I går prøvede jeg at få Olivia udenfor, da hun vågnede om morgenen. Fra det øjeblik hun vågnede, sagde hun: 'Mor, huskede du det? Har du taget tennisbolde med hjem?' Jeg havde faktisk glemt det, men heldigvis havde min far nogle.

Annonce:

- Vi var på hotellet helt indtil frokost, fordi hun nægtede at stoppe med at spille tennis, siger Wozniacki.

Fredag formiddag trænede Caroline Wozniacki, men hun kan formentlig se frem til mere træning med Olivia, når hun kommer hjem. Foto: Jonas Olufson

Men passionen for tennis var ikke bare en pludselig indskydelse for lille Olivia.

- I morges (fredag morgen, red.) sagde hun: 'Mor, kan jeg komme med dig på arbejde? Jeg vil være ligesom dig. Jeg vil spille tennis.'

- Det er det sødeste. Jeg sagde, vi kunne spille i eftermiddag. Så jeg ved allerede nu, hvad min plan for resten af dagen er.

- En hård sport

Men selvom Caroline Wozniacki kan se sig selv i sin toårige datter, ønsker hun ikke nødvendigvis, at Olivia skal gå samme vej som hende.

- Hun må selv om det. Men det er en hård sport. Det er ikke nemt at blive en god tennisspiller. Der er helt sikkert andre sportsgrene, som jeg tænker, ville være sjovere for hende.

Olivia må for sin mors skyld gerne falde for en holdsport i stedet for tennis. Foto: Jonas Olufson

- Men det er svært. Jeg kan ikke sige nej til hende. Hun har bare sådan et fightergen. Når hun begynder på noget, så er det svært at få hende ud af det.

Annonce:

- Hun må selv vælge, hvad der gør hende glad. Så støtter jeg op om det, siger Caroline Wozniacki.

Gør tingene anderledes

Olivia må for sin mors skyld gerne kigge mere på sin far, David Lee, der er tidligere NBA-spiller, for at få inspiration.

- Han har altid gjort nogle ting, som jeg syntes, var skøre og mærkelige. Så fandt vi ud af, at det bare er, fordi jeg har spillet individuelt, og han altid har været på hold. Man gør bare tingene på en lidt anderledes måde.

David Lee og Caroline Wozniacki har sammen datteren Olivia på to år og sønnen James på under et år. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Hvis vi går i fitness sammen, tager jeg mine høretelefoner i. Jeg ved, hvad jeg skal træne. Jeg skal bare i gennem, og jeg ved, hvad jeg skal den næste time. Jeg har ikke lyst til at snakke med nogen. Og David er mere sådan: 'Skal vi lige have en kaffe? Skal vi snakke lidt? Skal vi have musikken højt?'

- Der tænker jeg 'kan du ikke bare træne i stedet for?' Han kan godt lide at bruge tre timer i sådan et fitnesscenter.

- Min drøm for hende er, at hun spiller en individuel sport, men også en holdsport, så man får lidt af begge dele. Så man både får selvstændigheden, men også har alle sine kammerater, hvor man vinder og taber sammen. Jeg tror, man lærer rigtig mange forskellige ting på den måde, siger Caroline Wozniacki.