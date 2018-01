Wozniackis eks-træner: Caroline er favorit i Australian Open

Caroline Wozniacki fik torsdag navn på sine første modstandere i årets første Grand Slam-turnering, Australian Open.

Den andenseedede dansker møder i første runde rumæneren Mihaela Buzarnescu, der ligger nummer 57 på verdensranglisten.

Først i ottendedelsfinalen bliver modstanden alvorlig, når danskeren kan risikere at møde den 15.-seedede russer Anastasia Pavlyuchenkova.

Og kombinationen med den gode lodtrækning og Wozniackis fremragende form gør hende til en favorit til at vinde sin første Grand Slam nogensinde.

Det mener danskerens tidligere træner og nuværende tennis-ekspert Thomas Johansson, der som aktiv selv formåede at vinde Australian Open i 2002.

- Det kan sagtens være, at Grand Slam-sejren kommer i denne omgang i Australien. Simona Halep er også god lige nu og her. Men det kan være Carolines år. Jeg tror på hende. Lodtrækningen er helt okay. Det er svært at besejre Caroline under disse omstændigheder. Hun er ekstremt veltrænet, og du skal som modspiller virkelig arbejde hårdt for hvert eneste point. Det står mellem de to i Australien, vurderer Thomas Johansson ifølge Expressen.

Caroline Wozniacki afsluttede en fornem 2017-sæson med at vinde sæsonfinalen i Singapore, og siden hen avancerede hun op på andenpladsen på verdensranglisten - hendes bedste placering siden Australien Open i 2012.

Se også: Spændingen udløst: Drømmelodtrækning til Caroline

Wozniacki en af få: 'Det er jeg meget stolt af'

Se også: Verdensstjerne blev paf: Fik foto med Wozniacki