Wozniackis familieprojekt: - Det er det sværeste

Ekstra Bladet er på plads i New York, forud for US Open, hvor hele tre danskere deltager. Og en ting står klart, amerikanerne er helt vilde efter Caroline Wozniacki

I gamle dage var det bare Caroline Wozniacki, hendes far Piotr, en hitting partner og en fysioterepaut.

Men når Caroline Wozniacki i dag rejser verden rundt med WTA-touren, er både ægtemand og småbørn blevet en del af entouraget.

- Logistikken er det sværeste. Man skal lige finde ud af det hele. Vi rejser med et ret stort hold nu med børnene og det hele, siger hun.

Børnene giver ro

Men selvom man skulle tro, at småbørn ville have det svært med lange flyrejser og jetlag, så klarer toårige Olivia og James på under et år det godt.

- Jeg har indset, at børnene er virkelig omstillingsparate. Det er så nemt for dem. Da vi tog til Montreal gik der tog dage, og så havde de ikke længere jetlag.

- Det er klart den største udfordring at håndtere det. Men omvendt er jeg så glad for at have familien her. Det før, at jeg er i stand til at være 100 procent fokuseret på tennis.

- Bare det at kunne se dem en lille smule indimellem, giver mig så meget ro i min hverdag. Når jeg kommer tilbage på hotellet, er de to børn så glade for at se mig, lyder det fra Caroline Wozniacki.

David må passe børn

Caroline Wozniacki har ganske vist ikke tid til at lege med børnene hele dagen, men det betyder ikke, at de keder sig.

- Jeg elsker New York. Der er så meget at lave i byen. Jeg har mange venner, der bor her, som har børn. Vi har masser af små legeaftaler, siger hun.

Med et voldsomt tæt program for Caroline Wozniacki stiller det også større krav til ægtemanden David Lee, der står for det meste af børnepasningen.

- Det har han det helt fint med. Han elsker at være sammen med børnene. Vi bruger begge to rigtig meget tid med dem. Men det er klart, at når jeg skal spille US Open, så ved han, hvad det kræver. Det forstår han fuldt ud. Børnene har det godt, og han har det godt, fortæller Caroline Wozniacki.

Caroline Wozniacki skal i aktion ved US Open natten til tirsdag, hvor hun møder russeren Tatiana Prozorova, der er 19 år og ligger nummer 229 på verdensranglisten.