Wozniackis mand kunne slet ikke sidde stille

Caroline Wozniacki mangler på ingen måde opbakning under US Open.

Hun er lidt af en publikumsdarling hos det amerikanske tennispublikum, men også fra de indre linjer er opbakningen massiv.

Foto: Jonas Olufson

Det var helt tydeligt, da den danske superstjerne slog Tatiana Prozorova i første runde af turneringen mandag aften lokal tid.

For særligt én person holdt sig bestemt ikke tilbage med den verbale støtte.

Foto: Jonas Olufson

I boksen sad Caroline Wozniackis mand, David Lee, og han brølede adskillige motiverende gloser ned mod sin hustru gennem hele kampen.

- Jeg lagde faktisk slet ikke mærke til det, siger Caroline Wozniacki med et stort grin.

- Jeg kunne godt høre nogle ’come on’-råb. Men jeg havde også en masse venner rundt omkring på stadion og i min boks.

- Jeg fokuserede mest bare på mig selv. Men det er bare positive vibes på hele holdet. Det er ret fedt, siger Caroline Wozniacki.

Foto: Jonas Olufson

Børnene lagt i seng

Kampen blev først spillet sent lokal tid, og derfor havde Wozniacki og Lee hyret en barnepige til at passe børnene derhjemme.

Men med Caroline Wozniackis comeback, stiller det også større krav til David Lee på den del.

- Det har han det helt fint med. Han elsker at være sammen med børnene. Vi bruger begge to rigtig meget tid med dem. Men det er klart, at når jeg skal spille US Open, så ved han, hvad det kræver. Det forstår han fuldt ud, fortæller Caroline Wozniacki.

Foto: Jonas Olufson

David Lee skal sørge for at få hvilet stemmebåndet, inden Caroline Wozniacki spiller anden runde af turneringen.

Her møder hun Petra Kvitova på US Opens største arena, Arthur Ashe Stadium omkring klokken 03.30 natten til torsdag dansk tid.