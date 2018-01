Wozniackis rekord-jagt: Kan sikre sig historisk førsteplads

Selv om Caroline Wozniacki tabte finalen i Auckland natten til søndag dansk tid, fortsætter den danske tennisstjerne sin fremgang på verdensranglisten.

Når den opdateres mandag, vil Wozniacki ryge yderligere en placering op og dermed være nummer to i verden.

Hvis resultaterne går Wozniackis vej i grand slam-turneringen Australian Open senere i januar, kan danskeren overhale rumæneren Simona Halep og igen overtage verdensranglistens førsteplads.

Det var der ikke meget, som tydede på for under halvandet år siden, hvor danskeren var nede som nummer 74 på verdensranglisten.

Kæmper hun sig tilbage på tronen, vil Wozniacki sætte rekord for den længste periode mellem to førstepladser på verdensranglisten.

Det er seks år siden, at danskeren senest var nummer et i verden. Tidligere brugte Serena Williams fem år og fire uger på at kæmpe sig tilbage som verdensetter.

- Alle vil være nummer et i verden. Det er noget, jeg har prøvet før, og det er noget, jeg åbenlyst gerne vil prøve at være igen.

- Men ærlig talt tænker jeg mere på at komme i finaler og vinde titler, siger Wozniacki om emnet efter søndagens finalenederlag.

Tidligere i karrieren har hun tilbragt 67 uger på verdensranglistens førsteplads.

Kun otte spillere har tilbragt længere tid på førstepladsen siden 1975, hvor WTA introducerede verdensranglisten. Af de otte spillere er kun Serena Williams aktiv.

