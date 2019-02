Wozniackis ritual skaber overskrifter: - Hun forsvandt pludselig

'Søger efter held, dansker forsvinder under lodtrækning' og 'Forsvinden fra Wozniacki under Dubai-lodtrækning'.

Caroline Wozniacki skaber overskrifter i de mellemøstlige medier forud for sit comeback i denne uges WTA-turnering i Dubai.

Årsagen er, at Wozniacki under weekendens lodtrækning til turnering pludselig forsvandt.

- Hun mødte op til lodtrækningen, men forsvandt midt i det hele. Den tidligere verdensetter kan ikke lide at være til stede ved lodtrækningsceremonier. At forsvinde er et ritual, hun føler, giver hende en slags held, lyder det hos The Gulf Today.

Også Gulf News fortæller om Wozniackis ritual.

- Wozniacki præsenterede lodtrækningen for Dubai Duty Free Tennis Championship kun for at forsvinde, da selve lodtrækningen blev gennemført, lyder det.

Overskriften fra Gulf News

Overskriften fra Gulf Today

Aviserne nævner i samme ombæring de andre topspilleres ritualer. Rafael Nadal skulle have mange, og Serena Williams skulle være kendt for aldrig at skifte strømper eller vaske dem, når hun er inde i en sejrsstime.

Maria Sharapova kan ikke lide at stå på banens linjer, og hendes serverutine inkluderer, at hun vender ryggen til, ordner strengene, går til baglinjen og hopper på stedet, børster håret væk fra ansigtet, slår bolden to gange i jorden, og så server hun, lyder det.

Wozniacki skulle have været i kamp sidste uge, men meldte afbud, fordi hun var syg og havde det dårligt, men i denne uge ligner det comeback for danskeren, der vandt turneringen i 2011 og var i finalen i 2017 og fire gange har været i semifinalen.

- Jeg nyder virkelig at spille på denne bane, der passer godt til mit spil. Jeg har spillet godt her, og det er dejligt at være tilbage, siger Wozniacki til Gulf Today.

- Der er flere ting, der gør, at jeg spiller godt her. Jeg får blandt andet stort støtte fra det danske folk, der bor her, siger Wozniacki.

Hun bliver også bedt om at se tilbage på årets Australian Open, hvor hun som forsvarende mester røg ud i tredje runde mod Maria Sharapova.

- Det var en fantastisk oplevelse. Jeg var stolt over at være tilbage i Australien som forsvarende mester. Det var meget speccielt, siger Wozniacki.

- Der var billeder af Federer og mig over det hele, og det var virkelig cool, siger Wozniacki.

Wozniacki skulle i første runde have mødt den tidligere top-10-spiller Samantha Stosur, men hun har meldt fra med personlige problemer, og i stedet skal Wozniacki møde Stefanie Voegele, der er 28 år og nummer 84 på verdensranglisten.

De to spillere har mødt hinanden en gang tidligere. Det var i 2013, da Voegele vandt en gruskamp i tre sæt i Charleston. I Dubai mødes de på hardcourt.

