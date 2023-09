Wozniackis særlige finte: Derfor er hun ikke i tvivl

Caroline Wozniacki tabte søndagens kamp i US Open, og nu trænger ét spørgsmål sig på

En særlig regel kan formentlig få Caroline Wozniacki med til Australian Open, selv hvis hun ikke skulle få et wildcard af arrangørerne

Der er ingen tvivl hos Caroline Wozniacki.

Næste store mål i comebacket er at genvinde titlen i Australian Open til januar.

Foto: Jonas Olufson

Men som tingene ser ud nu, så har danskeren ikke den rangering, som det kræver for at komme direkte i hovedlodtrækningen.

Og i og med at Caroline Wozniacki ikke har planer om at spille flere turneringer i år, kommer der heller ikke flere ranglistepoint på kontoen.

Caroline Wozniacki vandt Australian Open i 2018. Foto: Edgar Su/Ritzau Scanpix

I US Open kom hun med på et wildcard, men sådan et har Australian Open ikke tildelt hende endnu.

'Det har været fantastisk at se Caroline være tilbage på banen og gøre det så godt. Men vi kommer ikke til at uddele wildcards til Australian Open 2024, før vi er endnu tættere på turneringen,' skriver Prue Ryan, der er PR-chef i Tennis Australia, i en mail til Ekstra Bladet.

Særlig regel kan træde i kraft

Men der er et smuthul, der gør, at Caroline Wozniacki formentlig er sikret en plads i turneringen. Også selv hvis hun ikke skulle få et wildcard.

Hvis en spiller har været ude med en skade, sygdom eller graviditet og har været væk i mere end seks måneder, kan man søge om en såkaldt 'beskyttet rangering'.

Foto: Andy Brownbill/Ritzau Scanpix

Reglen betyder, at Caroline Wozniacki kan anmode om at få frosset sin rangering, fra da hun gik på barsel.

Og den regel kan muligvis træde i kraft, bekræfter Australian Open-arrangørerne.

'Caroline vil kunne bruge beskyttet rangering i et antal turneringer,' bekræfter PR-chef, Prue Ryan.

Australian Open løber af stablen 15. januar.

Caroline Wozniacki vandt sin første og eneste grand slam-titel her i 2018.