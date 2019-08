Wozniackis udfordring: - Jeg er ilter på en tennisbane

NEW YORK (Ekstra Bladet): - Jeg er ilter på en tennisbane. Jeg elsker at gøre kampen til en slags krig.

Citatet fra Danielle Collins, Caroline Wozniackis modstander i anden runde af US Open, fortæller meget om, hvad det er for en type, danskerens skal tæmme, når de to mødes på amerikanerens hjemmebane.

Her vandt hun tirsdag sin første kamp nogensinde i tre sæt over slovenske Polona Hercog uden den helt store bevågenhed, og indtil sidste år var den nu 25-årige Collins da også et ukendt navn for de fleste i tennisverdenen.

Hun kom nemlig snigende under radaren fra college-tennis, men så begyndte hun at slå topspillere, og pludselig var hun på alles læber, da hun i januar stormede helt frem til semifinalen ved Australian Open, hvor Petra Kvitova dog var for stærk.

Nu indtager verdens nummer 35 den helt store scene, når hun foran op til 24.000 tilskuere møder danskeren i primetime, klokken 19 (01, natten til fredag, dansk tid) på mægtige Arthur Ashe Stadium.

Caroline Woznacki skal være klar til en vaskeægte tenniskrig på verdens største bane. Foto: Roger Parker

Det er formentlig ikke en oplevelse, som Danielle Collins helt kan læse op på, men ellers har det givet hende meget at supplere ketsjeren med lærebøgerne.

På University of Virginia fik hun i 2016 en master i business med media som sidefag, og hendes beslutning om at læse i stedet for at satse på en usikker tenniskarriere har modnet hende, siger hun.

- At jeg ikke var en superstar som teenager har givet mig en ydmyg tilgang til at arbejde hårdt med tingene. Jeg tog en anden vej, og det var godt for mig. Det gjorde mig mere sulten på tennis.

Nu får hun altså en stjernestund i det ultimative projektørlys, og Caroline Wozniacki er godt klar over, at hun har en kompromisløs modstander at tæmme.

- Hun er aggressiv og vil gerne styre spillet. Hun prøver at tage boldene tidligt og slå hårdt til de fleste af dem.

- Så jeg skal være klar fra første bold i duellerne, siger hun.

Caroline kan bruge sin hårdt tilkæmpede åbningssejr til meget, mener hendes far og træner. Foto: Roger Parker

Ifølge hendes far og træner kan hendes indledende sejr give en god ballast.

- Den betyder utroligt meget for Caroline. Her fik hun oplevet at få udbytte af at gøre sit arbejde rigtigt og mærke, at hun kan vinde den slags kampe. Det vil også hjælpe hende i næste kamp, mener Piotr Wozniacki.

Mens Wozniacki har haft en trist sæson, har heller ikke Collins’ været prangende siden, hun kom på alles læber i Melbourne.

Det bliver tredje gang, de to skal mødes. Wozniacki vandt ved French Open i fjor men måtte opgive efter et sæt i forårets kamp i Rom.

Husk, at du kan følge kampen live på ekstrabladet i nat. Kampen spilles ca. klokken et dansk tid..

Caroline Wozniacki i US Open 2018, rangeret 2: 2. runde (Lesia Tsurenko, Ukraine) 2017, rangeret 5: 2. runde (Ekaterina Makarova, Rusland) 2016, rangeret 74: Semifinale (Angelique Kerber, Tyskland) 2015, rangeret 4: 2. Runde (Petra Cetkovska, Tjekkiet) 2014, rangeret 10: Finale (Serena Williams, USA) 2013, rangeret 6: 3. Runde (Camila Giorgi, Italien) 2012, rangeret 8: 1. Runde (Irina-Camelia Begu, Rumænien) 2011, rangeret 1: Semifinale (Serena Williams, USA) 2010, rangeret 1: Semifinale (Vera Zvonareva, Rusland) 2009, rangeret 9: Finale (Kim Clijsters, Belgien) 2008, rangeret 21: 4. runde, Jelena Jankovic (Serbien)

