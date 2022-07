Wozniackis ukendte banekvinde er blevet en stjerne

- Caroline Wozniacki tabte til ukendt tuneser i karrierens sidste kamp.

Sådan lød det i flere medier, da den danske verdensstjerne i januar 2020 takkede af på topplan med et nederlag i Australian Opens tredje runde.

Den ukendte tuneser var Ons Jabeur, der i en alder af dengang 25 år aldrig havde fået det store gennembrud på WTA-touren eller været blandt de 50 bedste i verden.

Det er der lavet om på siden. Efter at have slået Wozniacki i Australian Opens 2020-udgave nåede hun helt til kvartfinalen i den turnering, og hun har siden fortsat sin kurs mod stjernerne.

Det kulminerer i disse dage i Wimbledon, hvor hun torsdag spiller semifinale, hendes første i grand slam-regi.

I takt med marchen frem på verdensranglisten, hvor hun nu er nummer to, er hun blevet den største arabiske sportsstjerne på kvindesiden.

Tirsdag skrev hun så historie på ny, da hun blev den første arabiske kvinde til at nå semifinalen i en af de fire grand slam-turneringer.

Efter at have tabt første sæt på Centre Court hev hun sig op og slog tjekken Marie Bouzkova med cifrene 3-6, 6-1, 6-1.

- Jeg er virkelig, virkelig glad, især fordi det skete på denne bane, som jeg elsker så meget. Forhåbentlig kan rejsen fortsætte for mig, siger Ons Jabeur på tirsdagens pressemøde ifølge AFP.

Med sine blot 167 centimeter er hun en finurlig spiller med teknikken i orden, og så er hun blevet kendt for at tage al virakken med et stort smil.

Det gør hun stadig med udsigten til karrierens største kamp - torsdagens semifinale - der er mod en anden spektakulær historie, tyskeren Tatjana Maria.

Hun er 34 år, blot nummer 103 i verden, og så er hun mor til to.

- Hun bliver svær at spille mod, hun er en god ven. Jeg er virkelig glad for, at hun er i semifinalen. Se på hende, hun er i semifinalen efter at have fået to børn. Det er en utrolig historie, lyder det fra Ons Jabeur.

Onsdag skal de andre semifinalister findes, når de to sidste kvartfinaler spilles. Her mødes Simona Halep, der vandt Wimbledon i 2019, og Amanda Anisimova samt Ajla Tomljanovic og Elena Rybakina.