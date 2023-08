Wozniackis vilde døgn: Skulle tisse ti gange

Når Caroline Wozniacki skal spille anden runde af US Open, bliver det i hovedarenaen i bedste sendetid

Fem timers søvn.

Mere blev det ikke til, efter at Caroline Wozniacki havde sejret i første runde af US Open mandag aften amerikansk tid.

Foto: Jonas Olufson

For efter at have stillet op til pressemøde og adskillige tv-interviews skulle den danske superstjerne dopingtestes.

Og det kan godt være en langvarig proces.

- Jeg skulle tisse ti gange, inden jeg gik i seng. Sådan er det. Jeg sov sikkert omkring klokken tre eller sådan noget og vågnede klokken otte. Så ikke meget søvn.

- Jeg prøvede at sove længere, men det kunne jeg ikke. Så jeg måtte hellere komme op og få lavet noget. Så jeg gik en lille tur i New York med børnene, og Olivia tog på legeplads. Og så gjorde jeg mig klar til at komme herover, siger Caroline Wozniacki, da Ekstra Bladet og resten af den danske presse møder hende på træningsanlægget dagen efter sejren.

Prioriterer restitution

De fleste elitesportsfolk har brug for mere end fem timers søvn for at få den optimale restitution.

Holger Rune har for eksempel tidligere fortalt, at det ikke er unormalt for ham at sove op til 13 timer i døgnet.

Foto: Jonas Olufson

Caroline Wozniacki erkender da også, at fem timers søvn på et døgn hører til sjældenhederne.

- Jeg sover rigtig godt om natten, og jeg får også taget en lur i løbet af dagen. Så jeg sover i hvert fald 10-12 timer normalt. Restitutionen er rigtig, rigtig vigtig.

- Men det er anderledes, når jeg spiller sådan en sen kamp, og der er adrenalin og alt muligt andet. Det gør det bare sværere at falde i søvn, siger Caroline Wozniacki.

Forhåbentlig får Caroline Wozniacki en god nats søvn, inden hun møder Petra Kvitova i anden runde af turneringen.

Kampen er blevet placeret som aftenkamp på US Opens største arena, Arthur Ashe Stadium.

På grund af tidsforskellen bliver den spillet omkring klokken 03.30 natten til torsdag.