WTA aflyser alle tennisturneringer inden maj

Der bliver ikke spillet tennisturneringer på kvindernes WTA-tour før tidligst 2. maj.

Mandag meddeler kvindernes forbund nemlig, at grusturneringerne i Stuttgart, Prag og Istanbul, der skulle have været spillet i sidste del af april, alle er aflyst på grund af risiko for spredning af coronavirus.

I forvejen var alle andre turneringer i marts og april aflyst.

Det må dog anses som meget tvivlsomt, om turneringer i begyndelsen af maj kan spilles. De finder sted i Madrid og Rom, og både Spanien og Italien er blandt de hårdest ramte lande.

Allerede i fredags meldte herrernes organisation, ATP, ud, at alle turneringer i de kommende seks uger er aflyst.

Endnu er der ikke kommet noget nyt omkring afviklingen af den næste grand slam-turnering i kalenderen, French Open. Grusturneringen i Frankrig står fortsat til at skulle spilles i maj.

- Vi vil i den kommende uge tage en beslutning vedrørende de resterende europæiske grusturneringer på WTA-touren og fortsætte med at følge situationen meget tæt, lyder det i pressemeddelelsen fra WTA.