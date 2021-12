WTA dropper kinesiske turneringer over Peng Shuai-sag

Der bliver ikke spillet kvindetennis i WTA-regi i Kina lige foreløbig.

Onsdag meddeler kvindernes internationale tennisforbund, at det ovenpå sagen om tennisspilleren Peng Shuai suspenderer alle turneringer i Kina.

- Jeg kan ikke med god samvittighed bede vores atleter om at spille der, så længe Peng Shuai ikke må kommunikere frit og tilsyneladende er blevet presset til at modsige sine beskyldninger om seksuelle overgreb, siger WTA's formand og direktør, Steve Simon, i en udtalelse.

- Den nuværende situation taget i betragtning er jeg også meget bekymret for de risici, vores spillere og stab kan stå over for, hvis vi skulle afholde turneringer i Kina i 2022.

De kinesiske turneringer optager normalt en stor del af kalenderen på WTA Tour med 9 til 11 turneringer årligt med en samlet præmiesum på mere end 200 millioner kroner.

Peng Shuai, som har vundet Wimbledon og French Open i double, gav i længere tid ikke lyd fra sig, efter at hun havde fremsat anklagerne mod den tidligere vicepremierminister Zhang Gaoli på det sociale medie Weibo 2. november.

Ifølge 35-årige Peng Shuai skulle Zhang Gaoli have tvunget hende til sex i et forhold, som strakte sig over flere år.

Shuais opslag blev hurtigt slettet, og efterfølgende kunne man i en periode ikke søge på ordet 'tennis' på kinesisk internet.

Stilheden fra Shuai førte til bekymring for hendes helbred.

Efter cirka to uger blev en e-mail, der angiveligt var skrevet af tennisspilleren, delt med offentligheden af kinesiske statsmedier. Her skrev Shuai, at hun ikke var kommet med anklagerne mod Zhang Gaoli, og at hun ikke var i fare. Men det gav ikke WTA ro i maven. Tværtimod.

Tennisforbundet troede ganske enkelt ikke på, at Shuai stod bag mailen.

I forrige weekend havde Den Internationale Olympiske Komités (IOC) præsident, Thomas Bach, så et videoopkald med Peng Shuai, hvor hun sagde, at hun havde det godt og var i sikkerhed.

I en efterfølgende udtalelse forholdt IOC sig ikke til, hvorfor Peng Shuai i første omgang havde været væk fra offentlighedens søgelys, hvilket mødte kritik fra blandt andre organisationen Global Athlete, der er en forening af professionelle sportsfolk.