WTA melder ud om Kina

Den kvindelige tennistour WTA Tour har ikke i sinde at afholde turneringer i Kina, før en konflikt om den kinesiske tennisspiller Peng Shuai er afklaret.

Det oplyser kvindernes internationale tennisforbund, WTA.

I 2021 forsvandt Peng Shuai øjensynligt fra Jordens overflade efter at have fremsat beskyldninger om, at Kinas tidligere vicepremierminister Zhang Gaoli havde forgrebet sig på hende.

Beskyldningerne blev fremsat i et opslag på sociale medier, som senere blev slettet. Da Peng Shuai dukkede op igen, hævdede hun, at hun aldrig havde beskyldt Gaoli for noget.

Situationen fik flere internationale sportsforbund til at rejse kritik af Kina, og WTA sløjfede blandt andet fremtidige turneringer, som skulle afholdes i Kina.

En WTA-kalender for 2023 viser tourens turneringer frem til september, men giver imidlertid ingen afklaring på de kinesiske turneringer. Den største, China Open, spilles som regel om efteråret.

- Der har ikke været nogen ændringer i WTA's holding vedrørende en tilbagevenden til Kina, oplyser WTA i en pressemeddelelse.

- En tilbagevenden til regionen vil kræve en løsning på Peng-situationen, hvor hun tog det modige skridt at offentligt beskylde en højtstående kinesisk regeringsleder for at forgribe sig på hende.

WTA oplyser, at det har fået bekræftet, at Peng Shuai er i sikkerhed, men at forbundet endnu ikke har haft mulighed for at mødes med hende.

- Mens vi altid har indikeret, at vi håber, at vi igen vil være i stand til at arrangere WTA-begivenheder i regionen, har vi ikke tænkt os at gå på kompromis med vores grundlæggende principper, skriver WTA.

- Som vi ville have gjort det med enhver af vores spillere på globalt plan, har vi opfordret til, at der iværksættes en formel efterforskning af beskyldningerne af de passende myndigheder, og at WTA får mulighed for at mødes med Peng og drøfte omstændighederne privat.

WTA's suspendering af alle begivenheder i Kina skete i december 2021.