WTA truer med at aflyse alle kinesiske turneringer

Kvindernes tennisorganisation, WTA, er klar til at aflyse alle kinesiske turneringer, hvis ikke forbundet finder Kinas svar på anklager om overgreb på den kvindelige tennisspiller Peng Shuai tilfredsstillende.

Det siger WTA-formand Steve Simon til CNN.

Peng Shuai, der er tidligere verdensetter i double, har været forsvundet, siden hun for mere end to uger siden beskyldte en tidligere kinesisk kommunistleder for et seksuelt overgreb.

- Vi er helt sikkert forberedte på at stoppe vores forretninger og håndtere alle de komplikationer, der vil følge med, siger WTA-formanden til CNN.

- Fordi det her er helt sikkert større end forretningen. Kvinder skal respekteres og ikke censureres.

I 2021-sæsonen var der planlagt 11 turneringer på WTA Touren i Kina heriblandt den afsluttende sæsonfinale, WTA Finals.

Vil ikke udtale sig

Alle turneringer blev dog aflyst på grund af coronapandemien. Sæsonfinalen skal i stedet efter planen spilles i Kina i 2022.

I 2019 blev der spillet ni turneringer i Kina med en samlet præmiesum på 30,4 millioner dollar. Det svarer til godt 200 millioner danske kroner.

Hverken den tidligere kommunistleder eller Kinas regering har forholdt sig til anklagerne fra Peng Shuai.

Onsdag udsendte kinesiske statsmedier en pressemeddelelse, hvori det påstås, at Peng Shuai har sendt en beroligende e-mail til kvindernes tennisorganisation, WTA.

Tror ikke på dem

Men WTA, der i flere dage havde efterlyst livstegn fra den kinesiske tennisspiller, tror ikke på ægtheden af den omtalte e-mail.

- Erklæringen, der i dag er udgivet af kinesiske statsmedier vedrørende Peng Shuai, forstærker kun mine bekymringer med hensyn til hendes sikkerhed og opholdssted, lød det onsdag aften i et statement fra WTA-formand Steve Simon.

- Jeg har svært ved at tro på, at Peng Shuai rent faktisk har skrevet den e-mail, vi modtog.

Peng Shuai var i 2011 helt oppe som nummer 14 på verdensranglisten i tennis. Men det er dog i double, at hun har leveret sine bedste resultater på WTA Touren.

I 2014 avancerede hun til førstepladsen på verdensranglisten i double. Samme år vandt hun French Open og året før Wimbledon sammen med Hsieh Su-wei.