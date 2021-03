X-faktor fik Clara i mål

Søren Tauson glæder sig over datterens belønning for hårdt arbejde, men ellers var triumfen i Lyon bare et skridt på vejen

Mens Claras mor, Tine Tauson, var i Lyon med sin datter, sad hendes far, mangeårige træner og mentor, Søren Tauson ved en hjemlig tv-skærm og fulgte hendes vej mod den første WTA-triumf.

En sejr, der selvsagt også hos ham vækker en masse følelser. Men det er også følelser, som han udadtil lægger en dæmper på uden trang til at slynge om sig med superlativer.

­- Men det er en utrolig glæde på hendes vegne, siger han og lader tankerne løbe tilbage til de mange timer på baner og i biler, i fly og i fitnessrum.

- Det handler om en stor glæde over at se, at en masse ting, der er blevet arbejdet med i mange år - og særligt i det seneste halvandet - lykkes. Det er jo uge efter uge med ting, der lykkes eller ikke lykkes - halvt eller helt.

Clara Tauson formåede at holde fokus, selv om spillet i finalens første sæt lod meget tilbage at ønske. Foto: Sandrine Thesillat/Panoramic/Ritzau Scanpix

- Og hvor det hele så koger sammen i tre kampe i denne uge, siger han med adresse til datterens suveræne spil i de indledende runder og kvartfinalen.

- Semifinalen og finalen er lidt anderledes. Men i begge kampe ser vi i andet sæt noget af det samme, da hendes skuldre først falder lidt.

Derfor føler han, at Clara rent spille- og udviklingsmæssigt kan bruge de tre kampe til mest. Men de sidste to var måske en endnu større bedrift, fordi så mange andre ting end bolde kom i spil.

- I de sidste to kampe er det hendes X-faktor, der gør, at hun kan vinde, siger Søren Tauson.

- Clara har altid kunnet vinde kampe, men det her er et nyt niveau, og hun var måske lidt påvirket af situationen.

- Men hun holder sammen på tingene og arbejder sig ind i det. Det er helt specielt, at en 18-årig pige kan holde sammen på det på den måde.

- Det er en dejlig bekræftelse på, at hun kan spille på dette niveau med de færdigheder, hun har arbejdet så hårdt på at forbedre, siger Søren Tauson om sin datter. Foto: Sandrine THESILLAT via www.imago/Ritzau Scanpix

Søren Tauson vil ikke kommentere på perspektiverne i en Top 100-status eller svinge sig op til at udtrykke store fremtidsforhåbninger. I stedet prøver han at plante begge ben i jorden.

- Det her ændrer ikke noget. Det er en dejlig bekræftelse på, at hun kan spille på dette niveau med de færdigheder, hun har arbejdet så hårdt på at forbedre. Men derfra er det bare at følge planen og processen.

- Hun tager et skridt, og så skal vi gøre det samme igen i næste uge. På lørdag står hun i en kvalifikationskamp i Skt. Petersborg mod en ny, dygtig modstander.

Med en lidt bedre rangering end sidste uges havde Clara Tauson befundet sig et noget lunere sted, nemlig i Mexico til turneringerne i Guadalajara og Monterey.

