Ydmygelsen var total: Stjerne i kæmpe nederlag

For første gang i karrieren har Camila Girogi vundet med 6-0, 6-0 i en WTA-kamp. Det var desuden første gang, at modstanderen Sloane Stephens tabte med de cifre

Det er ikke helt til at fatte, men den er god nok.

I kvartfinalen i WTA-turneringen i mexicanske Merida uddelte Camila Giorgi æg, da Sloane Stephens blev ydmyget med cifrene 6-0, 6-0 natten til lørdag.

Og det er ikke hvem som helst, som måtte forlade arenaen helt og aldeles slukøret.

Stephens har vundet US Open og tidligere været nummer tre i verden.

Siden er hun raslet ned på en 41.-plads, mens italienske Giorgi ligger nummer 68 på verdensranglisten.

Foto: Grace Schulz/Ritzau Scanpix

Kampen var hurtigt overstået.

Efter bare 48 minutters spil kunne Giorgi juble, og Stephens formåede kun at snuppe 5 ud af 29 point i italienernes servepartier og 15, når hun selv skulle serve.

- Fremragende vejr i dag, og stemningen var fantastisk, så det er fedt at spille her. Jeg er meget glad, sagde Camila Giorgi efter opgøret, mens hun stadig var ved at forstå, hvad hun lige havde præsteret.

Cifrene 6-0, 6-0 er ikke et udfald, de to kombattanter har prøvet før i WTA-sammenhæng.