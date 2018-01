Yes, mate! Caroline i kvartfinalen

Efter lidt startbesvær mod uortodokse Rybarikova fandt Wozniacki virkelig rytmen og storspillede sit blandt de sidste otte for første gang siden 2012

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Forleden var Caroline Wozniacki så tæt på at ryge ud af Australian Open, som man overhovedet kan komme det.

Nu står hun tirsdag i sin første kvartfinale siden 2012, hvor hun tabte til Kim Clijsters. Og denne gang er modstanderen endda af en mere menneskelig kaliber.

En virkelig velspillende Caroline Wozniacki slog i fjerde runde på 63 minutter slovakken Magdalena Rybarikova med 6-3, 6-0.

Og hun ser i den grad ud til at have fundet grand slam-formen.

Der var ikke en finger at sætte på nogen dele af hendes spil, og ikke mindst de vigtige servereturneringer sad lige i skabet.

Foto: AP

Kampen startede som et spektakulært skakspil mellem de to gode taktikere. Slovakken slicede og lagde stopbolde med baghånden og slog tørt med forhånden. Og så servede hun virkelig godt og åbnede med to esser i sit parti til 1-1.

Derefter viste hun, hvordan hun kan løbe helt ud til forhåndshjørnet og slå vindere ned langs linjen. Det gav et break.

Danskeren samlede sig heldigvis hurtigt og kæmpede sig til to breakbolde med et højlydt ’come on’. Rybarikova nulstillede både dem og den næste, som Wozniacki smukt havde lobbet sig til, med store førsteserver. Det gjorde hun såmænd også med den fjerde, men så lykkedes det endelig for Caroline at slå smukt cross med forhånden og bryde.

Hun så bedre tilpas ud med sin akavede modstander nu og serverede i det næste parti sin første såkaldte ’tweener’, slået med ryggen til mellem benene, men pointet blev tabt.

Hun holdt dog til 3-2, og efter en vild duel ved nettet med fem udvekslede flugtninger stod hun med tre breakbolde. Slovakken var så venlig at dobbeltfejle på den første.

Foto: AP

5-2 blev til 5-3, og så kunne Caroline serve sættet hjem. Efter indledende besvær og en dobbelt fejl til 15-30 lukkede hun efter 36 minutter med en smuk forhånd, inside out.

Hvad der skete inde i Rybarikovas hoved i andet sæts første parti, kan man bare gætte på, men det virkede som om, at hun ville bryde Wozniackis rytme. Tre bolde i træk lagde hun stopbolde, og det slap hun ikke ustraffet fra mod den løbestærke dansker, der takkede for gaven og brød rent efter en afsluttende dobbeltfejl.

Solen tittede frem over Rod Laver Arena, og Miss Sunshine så ud til at nyde det. Hendes grundspil kørte som en maskine, og hun servede sig rent på 2-0 via flere smukke vindere med forhånden.

En flot servereturnering longline med forhånden skaffede hende en ny breakbold, og den udnyttede hun til at slå et fint hul til 3-0.

Hun kom bagud 0-30 i sit følgende serveparti men kom tilbage via en række smukke dueller, hvor hun løb stopbolde op og konverterede dem til vindere.

Magdalena Rybarikova. Foto: AP

Forbavsende nok fortsatte slovakken med opskriften, og så brød Caroline igen rent til 5-0.

Efter en times spil gik hun så ud for at serve sig i kvartfinalen, og det gjorde hun sikkert til et af de ’æg, som hun uddelte flere af i sæsonfinalen i Singapore.

I kvartfinalen tirsdag venter spanske Carla Suarez Navarro, der besejrede den hårdtslående ester, Anett Kontaveit, i tre møjsommelige sæt.

Wozniacki har også spillet hårde tresættere mod den lille krøltop men fører 5-2 indbyrdes. Begge nederlag er faldet på grus, mens deres tre kampe på hardcourt altså er faldet ud til dansk fordel.