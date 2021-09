Zverev blæser sydafrikansk overraskelse ud af US Open

Så gik den ikke længere for useedede Lloyd Harris ved US Open. Kvartfinalen blev endestationen for den upåagtede sydafrikaner, som måtte se sig slået i tre sæt af tyske Alexander Zverev.

Den olympiske mester vandt med cifrene 7-6, 6-3, 6-4 i en kamp, som varede lidt over to timer.

Harris formåede dog især i første sæt at presse storfavoritten og spillede sig endda frem til en sætbold i tiebreak. Zverev fik dog afværget og udnyttede kort efter selv en sætbold.

Derfra lignede det længe cruise control for den 24-årige tysker, der brød Harris' serv straks i andet sæt og tog sættet i sikker stil ved at holde sine egne server.

Da Zverev i tredje sæt lynhurtigt bragte sig foran 4-0, så sydafrikanerens modstandskraft ud til at være opbrugt. Men med en sidste krampetrækning fik Harris skabt spænding.

Han fik kæmpet sig op på 3-4 og siden 4-5, men måtte se Zverev serve sig til 6-4 og dermed sejren.

Dermed er det slut for denne gang for Lloyd Harris, som kan trøste sig med at have leveret sin hidtil bedste grand slam-præstation.

Før US Open havde han aldrig været længere end til tredje runde i en af sportens fire store turneringer.

Alexander Zverev er et anderledes velkendt ansigt i tennissportens højere luftlag. For blot en måned siden kunne han lade sig hylde som olympisk mester i Tokyo.

Det er fjerde gang i karrieren, at tyskeren når i semifinalen i en grand slam-turnering.

Her skal han møde enten verdensetteren Novak Djokovic eller sjetteseedede Matteo Berrettini. De to møder hinanden natten til torsdag dansk tid.