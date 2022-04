Zverev kalder nederlag til Rune værste kamp i årevis

Tennisspilleren Alexander Zverev, der ligger nummer tre i verden og er olympisk mester, er langtfra tilfreds med sin egen indsats, efter at han onsdag tabte til danske Holger Rune i ATP-grusturneringen i München.

- Det var min værste kamp i fem, seks, syv år.

- Han (Holger Rune, red.) er en god spiller, men jeg havde tabt til hvem som helst i dag, siger tyske Zverev efter kampen ifølge AFP.

Den 18-årige Holger Rune, der ligger nummer 70 i verden, spillede en god kamp, hvor han til tider drev gæk med den tyske stjerne.

Han vandt overbevisende med 6-3, 6-2 i anden runde af turneringen.

Holger Rune, der fredag fylder 19 år, sagde efter kampen, at han ikke havde regnet med at vinde over tyskeren i to sæt.

- Han er i top-3 i verden og har spillet noget helt utroligt tennis, siger han efter kampen.

Det var Holger Runes tredje møde med en tennisspiller i top-10. De to tidligere kampe er dog endt i nederlag for den unge dansker.

Holger Rune skal i tredje runde møde finske Emil Ruusuvuori, som onsdag slog amerikaneren Maxime Cressy i to sæt i anden runde. Ruusuvuori er nummer 63 i verden.