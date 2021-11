Zverev vinder sæsonfinalen

Alexander Zverev kunne efter to forrygende dage i Torino søndag lade sig fejre som vinder af sæsonfinalen, ATP Finals.

Lørdag slog den 24-årige tyske verdensetteren Novak Djokovic i tre sæt i semifinalen, og søndag gjorde han kort proces i finalen.

Russiske Daniil Medvedev blev slået 6-4, 6-4 efter kun godt fem kvarters tennis.

Dermed har Zverev slået verdensranglistens nummer et og to inden for det seneste døgns tid.

Det er Zverevs anden triumf ved ATP Finals. I 2018 slog han Djokovic i finalen. Medvedev var forsvarende vinder efter sin finalesejr over østrigeren Dominic Thiem sidste år.

Zverev havde revanche til gode efter sit nederlag til Medvedev i tre sæt i gruppespillet samt en generelt meget skidt stime mod russeren.

- Jeg havde tabt fem gange i træk mod ham, så jeg var nødt til at spille en af mine bedste kampe. Jeg er glad for det og for at tage på ferie med denne sejr, siger Zverev ifølge atptour.com.

Han grundlagde søndagens sejr med et tidligt brud i Medvedevs andet serveparti samt - ligesom mod Djokovic lørdag - meget stærke og stabile server i egne partier.

Generelt blev mange af kampens partier afviklet forholdsvist hurtigt med korte dueller, men Zverev var stærkest og vågen, når han endelig fik chancen for at bryde.

Efter 6-4 i første sæt brød Zverev til 1-0 i andet sæt, og Medvedev havde svært ved for alvor at svare igen og bryde tilbage.

Russeren virkede fokuseret, men havde ikke evnerne til at dæmme op for Zverevs serv.

Opgørets sidste bold blev meget symbolsk et servees af Zverev.