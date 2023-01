Tidligere landsholdsspiller anholdt efter biljagt

Den tidligere Arsenal-spiller og irske landsholdsspiller Anthony Stokes er sigtet for narkobesiddelse, men det er ikke første gang, at han flygter fra ordensmagten

Endnu en nedtur rammer den skandaleombruste eksfodboldspiller Anthony Stokes.

Fredag blev han anholdt, da han forsøgte at flygte fra politiet, hvilket udviklede sig til en biljagt og et efterfølgende flugtforsøg.

Det skriver Daily Mail.

Det viste sig, at Stokes prøvede at flygte på grund af en stor mængde kokain, han havde gemt i sin bil. Sammen med en anden mand er han nu sigtet for at have kokain til en anslået værdi af 33.000 kroner i handskerummet.

I de tidlige morgentimer fredag blev han eftersat af politiet i Dublin, indtil han forlod bilen og flygtede til fods. Det lykkedes dog ikke Stokes at undslippe politiet, der til sidst anholdt de to formodede gerningsmænd.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er ikke første gang, at Anthony Stokes skal forsvare sig i retten. I 2017 var han sigtet for at have overfaldet en Elvis-imitator. Foto: Niall Carson/Ritzau Scanpix

Stalking og overfald

34-årige Anthony Stokes har i sin karrieres efterår indledt en lang kriminel løbebane, og han var senest eftersøgt af politiet i september 2022.

Annonce:

I efteråret udeblev han nemlig fra retten i en sag, der omhandlede stalking af hans ekskæreste Eilidh Scott, da han ved flere lejligheder var dukket op ved hendes hus om natten og havde opsøgt hende gentagne gange siden 2018.

Derudover blev han dømt til at betale en stor erstatningssum til en Elvis-imitator i 2013, som han nikkede en skalle på en natklub i Dublin.

Anthony Stokes har spillet i flere prominente klubber i Storbritannien, eksempelvis Arsenal, Celtic og Crystal Palace. Han har desuden spillet ni landskampe for Irland.