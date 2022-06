Tidligere NBA-spiller død

Den 25-årige tidligere NBA-spiller Caleb Swanigan er mandag afgået ved døden.

Det skriver det amerikanske medie CBS Sports, som oplyser, at den tidligere NBA-spiller er død af naturlige årsager.

Caleb Swanigan blev i 2017 draftet i første runde af Portland Trail Blazers, inden han sluttede sin korte NBA-karriere med et smut til Sacramento Kings.

I 2015 blev han kåret som Mr. Basketball i staten Indiana, og det var også hos et af statens baskethold, han startede sin karriere.

Purdue Boilermakers nåede at have fornøjelsen af den 2.06 meter høje spiller i to år, inden han blev draftet til NBA.

På collegeholdet blev han fremhævet som en af de bedste spillere og blev blandt andet kåret til Big Ten Player of the Year, som er kåringen af årets bedste collegespiller.

Efter hans flotte sæson på collegeholdet blev han indlemmet i NBA draften og blev i første runde valgt som nummer 26.

Kort NBA-karriere

Swanigans korte NBA-karriere bød på 75 kampe, hvor han dog kun startede inde i fire kampe.

Han forlod en ellers lovende basketkarriere på grund af problemer med at holde vægten nede, og efterfølgende blev han anklaget for brug af stoffer i 2021.

I de sidste par år at hans liv forsøgte han at slå igennem som rapper under aliasset 'Biggie'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Brøndby-fans vil advare Jan Bech

De beskidte hooligan-tricks: Umuligt at stoppe

Landsholds-indpisker: Står frem i HA-trøje