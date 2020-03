Tidligere triatlon-sportschef udelukkes i fire år

Den tidligere sportschef i Triatlon Danmark Michael Krüger er sammen med triatleten Sif Bendix Madsen blevet dømt for brud på antidopingreglerne.

Krüger udelukkes i fire år, mens Sif Bendix Madsen udelukkes i et år for at anvende en metode, som strider mod de nationale antidopingregler.

Det har Danmarks Idrætsforbunds (DIF) Dopingnævn afgjort, skriver DIF i en pressemeddelelse.

Sagen er blevet indbragt for nævnet af Anti Doping Danmark.

DIF skriver i pressemeddelelsen, at sagerne ikke drejer sig om forbudte stoffer, men at det alene er brugen af en metode, der strider mod antidopingreglerne, som får konsekvenser.

Ifølge reglerne er det forbudt at få intravenøse infusioner eller indsprøjtninger af mere end 100 milliliter i løbet af 12 timer. Sif Bendix Madsen har erkendt at have fået en infusion på 500 milliliter saltvandsopløsning.

Saltvandsopløsning er ikke på dopinglisten, men det er metoden.

Væsken og infusionsudstyret blev udleveret til Sif Bendix Madsen via hendes familie af daværende sportschef Michael Krüger.

Strafferammen for Sif Bendix Madsen var op til fire års udelukkelse, men dopingnævnet har lagt vægt på, at hun kun var 17 år, da overtrædelsen fandt sted, samt at hun ikke vidste, at der var tale om en ulovlig metode.

Sif Bendix Madsen havde i 2018 stor succes ved ungdoms-OL. I Buenos Aires vandt hun sølv i den individuelle konkurrence, og i holdkonkurrencen kæmpede hun sig sammen med Italien, Schweiz og Portugal til guld.

Både Sif Bendix Madsen og Michael Krüger har været udelukket midlertidigt siden 28. juni 2019, og den periode bliver fratrukket den udelukkelse, som de er blevet idømt.