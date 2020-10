Tog verden med storm: Nu er hun helt ude

Fallon Sherrock kommer ikke med til det forestående World Darts Championship, hvor hun ellers sensationelt slog to mænd sidste år

Fallon Sherrock tog verden med storm, da hun som den første kvinde nogensinde slog en mand ved VM i dart sidste december.

Først sendte hun Ted Evetts ud, inden hun overgik sig selv og helt sensationelt vandt over den 11. seedede østriger Mensur Suljovic.

Men dart-interesserede kommer til at se langt efter Sherrock til det kommende VM i Alexandra Palace i London.

Englænderen formåede højst overraskende ikke at kvalificere sig via kvindernes rangliste, hvor kun de to bedste scorer en plads blandt mændene ved PDC World Darts Championship.

Fallon Sherrock sluttede som nummer tre med mindst mulig margin op til Deta Hedman. Faktisk sluttede de helt lige efter Sherrocks sejr ved sidste event i Barnsley i weekenden, men fordi Hedman har vundet to legs mere end Sherrock, er det hende, der trækker det længste strå.

I stedet for Fallon Sherrock bliver det 50-årige Lisa Ashton og 60-årige Deta Hedman, der skal repræsentere kvinderne ved det kommende VM.

2021 PDC World Darts Championship spilles fra 18. december til 4. januar i Alexandra Palace i London.

