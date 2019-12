Tog verden med storm: Nu kommer hun til Danmark

Når Forum næste sommer lægger hus til Nordic Dart Masters, bliver det med et af tidens hotteste navne på plakaten.

PDC (Professional Darts Corporation), der er verdens største dartforbund, har således annonceret, at Fallon Sherrock stiller op ved den danske afdeling af World Series of Darts 12. og 13. juni i København.

Fallon Sherrock skrev historie, da hun som den første kvinde nogensinde vandt en kamp ved VM i dart - eller PDC World Darts Championship. Først slog hun Ted Evetts ud i den indledende runde, inden hun helt sensationelt slog en af verdens bedste bedste spillere, østrigske Mensur Suljovic.

I sidste ende måtte hun dog tjekke ud af VM med et nederlag til landsmanden Chris Dobey, der blev slået ud søndag.

Udover Nordic Dart Masters i København er Fallon Sherrock også inviteret til de øvrige World Series of Dart-turneringer i 2020. Og det glæder naturligvis den 25-årige englænder.

- Jeg er så glad for at få denne chance, og jeg kan ikke vente med at spille ved World Series næste år. Det var fantastisk nok at blive udvalgt til US Dart Masters, men at skulle spille i hele verden er noget, jeg kun kunne have drømt om, lyder det fra Sherrock.

Formanden for PDC giver også sin forklaring på, hvorfor Fallon Sherrock har fået en invitation.

- Fallon har repræsenteret kvindedart fantastisk ved VM, og vi er glade for at kunne give hende en global scene at konkurrere på med World Series of Darts, siger Barry Hearn.

Du kan læse mere om Nordic Dart Masters, og hvordan du sikrer dig billetter her.

