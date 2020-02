Top-atlet stukket ned i egen baghave

'Den enorme kniv lavede et hul fra min ryg øverst til mit bryst. Men jeg var heldig, at intet vitalt blev ødelagt', skriver finske Kaisa Sali på sin Instagram-konto

Hun var ude i sin baghave søndag morgen og blev pludselig stukket ned af en mand med en kniv.

38-årige Kaisa Sali, som er tidligere finsk top-triatlet, skriver på sin Instagram-konto om et overfald, der fandt sted i hendes have i byen Kolari, som ligger i det vestlige Finland.

'Alt kan blive ændret på et øjeblik. Denne morgen blev jeg stukket ned af en helt fremmed i min egen baghave. Den enorme kniv lavede et hul fra min ryg øverst til mit bryst. Men jeg var heldig, at intet vitalt blev ødelagt. Det finske sundhedssystem er fantastisk, og jeg har været og er stadig i rigtig gode hænder.'

'Bare en reminder til jer alle - LEV dit liv fuldt ud hver dag og fortæl dem, du elsker, hvor meget du holder af dem.'



Det kunne være gået helt galt, men Kaisa Salis mand, Markus Sali, fortæller, at det under omstændighederne går godt.

- Kaisa har det fint. Heldet var på hendes side. Kaisa er under observation på intensivafdelingen på Laplands hospital, siger Markus Sali til det finske medie Yle.

Mand pågrebet

Søndag eftermiddag blev en 30-årig mand anholdt. Han er mistænkt for at have begået knivoverfaldet, der vil blive efterforsket som et drabsforsøg, skriver finsk politi.

Kaisa Sali, der netop har afsluttet sin karriere sidste år, har vundet Ironman tre gange, mens hun i 2015 blev europæisk mester på mellemdistancen i triatlon. Hun har deltaget i 145 triatlon-konkurrencer gennem sin karriere.

