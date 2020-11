Tordner mod TV-giganter

Der bør sendes penge retur til de danskere, der hver måned betaler i dyre domme for at se sport i tv.

Det mener formanden for Forenede Danske Antenneanlæg, Thomas Bak, der tidligere har været ude med riven efter TV2, fordi de ikke kompenserede kunderne for aflyst sport i tv.

Forlanger TV2-rabat

Turen er nu kommet til tv-giganterne Nordic Entertainment Group og Discovery Networks.

- Nu viser vores gennemgang af de udmeldinger, som der har været i medierne, at også Discovery og Nent har fået penge retur for manglende sportsarrangementer. Heller ikke de kanaler har, så vidt vi kan se, kompenseret seerne fuldt ud for den manglende sport – selvom deres abonnenter har betalt i dyre domme for noget, som de ikke har fået, lyder det fra Thomas Bak.

Både Nordic Entertainment Group og Discovery Networks skruede prisen på deres respektive streamingtjenester Viaplay og Dplay gevaldigt ned under coronakrisen i foråret, hvor sport var bandlyst.

Men de kunder, der betaler for at se sport, via en tv-pakke har ikke fået kompensation. Og det er ikke rimeligt, mener Thomas Bak.

- Jeg synes, at Nent fortjener ros for i det mindste at have indset, at man ikke kan kræve fuld pris for noget, som man faktisk ikke leveret. Man der er jo stadig ret langt op til en reel kompensation for de mange aflyste sportsbegivenheder i 2020 – sportsbegivenheder, som forbrugerne vel at mærke har betalt for, men aldrig har fået.

Noget udsat - andet aflyst

Nent oplyste allerede i midten af marts, at man ville stoppe betalinger for rettigheder til udskudt sport, og at man i den forbindelse forventede kompensation.

Det er værd at notere sig, at Nents vigtige rettigheder som for eksempel Premier League, Champions League og Superliga aldrig blev aflyst - blot udsat. Der var dog flere måneder, hvor tv-kunderne ikke fik sport for deres penge.

Til gengæld blev der så spillet og vist kampe på et tidspunkt, hvor der ikke normalt kan ses Premier League, Champions League og Superliga.

Nent vil ikke svare på spørgsmål om sagen, men henviser til et skriftligt svar, som også er bragt i andre medier.

- Grundet den globale nedlukning oplevede vi – som resten af branchen – en forsinkelsesperiode med mindre sport i løbet af foråret men til gengæld meget mere sport i løbet af sommeren.

- Vi glæder os dog over, at vi – trods omstændighederne – fik afsluttet nogle af de største begivenheder i Nents danske sportsportefølje i 2019-2020-sæsonen – herunder Superliga, Champions League og Premier League, hvor der blev leveret mange flere kampe til seerne end planlagt, lyder det fra EVP & Chief Commerciel Officer Kim Poder via Nents PR-afdeling.

Vietnams grand prix var et af de Formel 1-løb, der blev helt aflyst. Foto: KHAM/Ritzau Scanpix

Mindre Formel 1

Også Nents Formel 1-rettigheder blev ramt hårdt af corona. Her kunne tv-seerne oprindeligt se frem til 22 løb på 3+, men aflysninger har gjort, at der blot er 17 løb i sæsonen.

Nordic Entertainment Group vil ikke fortælle, om de har fået kompensation for eksempelvis de manglende Formel 1-løb. Tv-seerne skal dog efter alt at dømme ikke forvente at få rabat.

Discovery Networks, der bl.a. har Kanal 5, 6'eren, Canal 9 og Eurosport-kanalerne, sidder på rettighederne til det danske fodboldlandshold, og her blev de og kunderne snydt for de to venskabskampe mod Færøerne og England i foråret. Kampen mod Færøerne blev i stedet spillet 7. oktober, mens England-kampen er helt droppet.

Derudover skulle Eurosport have vist et hav af cykelløb, der er blevet aflyst. Heriblandt store løb som Paris-Roubaix, Amstel Gold Race, Clasica San Sebastian, Catalonien Rundt og Baskerlandet Rundt.

Ekstra Bladet har bedt om et interview med en ansvarlig hos Discovery Networks, men kommunikations- og PR-chef, Lena Bøgild, oplyser i en mail, at man ikke vil kommentere sagen. Det har derfor ikke været muligt at få be- eller afkræftet, om de har fået kompensation for aflyste begivenheder som eksempelvis England-kampen og de mange aflyste cykelløb.

De skal forstå budskabet

Thomas Bak er landsformand for FDA. Foto: Venstre.dk

Thomas Bak har tidligere sagt, at man overvejer at sende sagen videre til politikerne på Christiansborg, og det er fortsat en mulighed, hvis ikke tv-giganterne kompenserer kunderne, lyder det.

Men kompensationen behøver ikke nødvendigvis være penge. I hvert fald ikke udelukkende.

- De lider selvfølgelig også under corona-krisen, og derfor kan det godt være, at kompensationen ikke skal være en 100% kontant refusion men en kombination af flere ting.

- For os er det vigtige, at selskaber som TV2, Discovery og Nent forstår, at forbrugerne ikke bare er malkekøer, hvor man kan opkræve hvad som helst, ikke levere og endda stikke en eventuel kompensation i egen lomme. Det går simpelthen ikke, og det burde stationerne af egen drift også kunne indse, siger Thomas Bak

Forenede Danske Antenneanlæg er i dialog med TV2, men Thomas Bak oplyser til Ekstra Bladet, at man endnu ikke er i dialog med hverken Nordic Entertainment Group eller Discovery Networks.

