Trækker sig efter affære og bestikkelse

Den tidligere wrestler og nu forhenværende direktør for wrestlingforbundet WWE Vince McMahon trækker sig efter sag om bestikkelse af kvindelig ansat

Vince McMahon har været wrestlingens ansigt udadtil siden 80'erne, hvor han har optrådt som wrestler, kommentator og som direktør for det kendte wrestlingforbund World Wrestling Entertainment (WWE).

Nu har han trukket sig, efter en bestikkelsessag er kommet frem i dagens lys.

Den 76-årige forhenværende direktør har angiveligt betalt en kvindelig ansat for at holde mund om deres affære. Aftalen skulle koste wrestlingmilliardæren i omegnen af 20 millioner kroner.

Aftalen blev ifølge The Wall Street Journal indgået i januar og indebar, udover betaling, en aftale om, at den kvindelige ansatte ikke måtte fortælle om sin affære med Vince McMahon eller måtte tale nedsættende om ham.

McMahon bliver ifølge CNN nu undersøgt af sin egen organisation.

Undersøgelsen begyndte i april, og bestyrelsen har siden da fundet frem til nye beskyldninger mod deres nu forhenværende direktør.

Flere kvindelige ansatte skulle angiveligt have oplevet 'upassende adfærd' fra Vince McMahon.

Vince McMahon har trukket sig frivilligt og har erklæret, at han fuldt ud vil acceptere resultatet af undersøgelsen.

- Jeg har lovet mit fulde bidrag til specialudvalgets undersøgelse, og jeg vil gøre alt for at støtte undersøgelsen. Jeg har også lovet at acceptere resultaterne og resultatet af undersøgelsen, uanset hvad de er, siger Vince McMahon i en officiel udmelding fra WWE-forbundet.

Det bliver datteren, Stephanie McMahon, som overtager direktørstolen, mens undersøgelsen foregår.

Wrestlingkongen vil dog fortsat optræde i WWE-sammenhæng, hvor han vil være tilknyttet organisationens kreative afdeling, ligesom han vil optræde som sin wrestlingkarakter, Mr. McMahon, ved wrestlingkampe.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Trump vandt retten til at kronrage Vince McMahon efter deres wrestlingkamp i 2007. Foto: Carlos Osorio / Ritzau Scanpix

Walk of Fame og Trump-ven

Wrestlingikonet er kendt for at være én af de rigeste i sportens verden.

Tidligere på året blev hans formue opgjort til at være 10,5 milliarder kroner. Penge som han har tjent igennem sit ejerskab af WWE-organisationen.

Pengene har han blandet andet brugt på at støtte Donald Trumps valgkampagne i 2016.

De to venner går dog længere tilbage, for i 2007 kæmpede McMahon og Trump i wrestlingringen. Her skulle taberen lade sig kronrage af modstanderen, og den duel vandt Trump ved hjælp af sin - til lejligheden - udvalgte wrestler.

I 2008 blev Vince McMahon desuden hyldet for sit bidrag til den amerikanske underholdningsindustri, da han fik sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Vince McMahon poserer med sin hollywoodflise. Foto: HUBERT BOESL / Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Ekstra Bladet ser her nærmere på de kommende danske cykelstjerner.

Landsholds-indpisker: Står frem i HA-trøje

Holgers millioner: Så rig er han allerede