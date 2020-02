Trækker sig efter voldtægtsskandale

Præsidenten for det franske forbund for kunstskøjteløb, Didier Gailhaguet, har trukket sig fra sin stilling.

Det sker, efter at den tidligere landstræner Gilles Beyer er blevet anklaget for at have voldtaget den tidligere VM-bronzevinder Sarah Abitbol.

Abitbol udgav i sidste uge en biografi, hvor hun skriver, at Beyer voldtog hende adskillige gange mellem 1990 og 1992. Dengang var hun mellem 15 og 17 år.

Beyer har ikke forholdt sig offentligt til anklagerne.

Også Helene Godard, en anden kunstskøjteløber, har anklaget Beyer og en anden træner ved navn Jean-Roland Racle for seksuelle overgreb.

Frankrigs sportsminister, Roxana Maracineanu, havde opfordret Didier Gailhaguet til at trække sig fra jobbet, som han har haft i næsten to årtier.

I første omgang afviste Gailhaguet, og på et pressemøde onsdag understregede han, at han ikke havde beskyttet Gilles Beyer.

- Jeg blev bekendt med 90 procent af disse anklager i pressen og i en bog for ti dage siden, sagde han.

Efter et møde med bestyrelsen i det nationale forbund i Paris har han nu skiftet mening.

Maryvonne Del Torchio tager midlertidigt over som præsident for forbundet.

Kom indenfor til Neymars skandalefest

Se også: Offensiv Brøndby-udmelding: Han skal til EM, Åge